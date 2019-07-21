Патриарх Кирилл поздравил Митрополита Владимира

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира с 30-летием архиерейской хиротонии и 30-летием управления Кишиневской епархией. Публикуем полный текст послания Патриарха:

"Сердечно поздравляю Вас со знаменательными датами: 30-летием архиерейской хиротонии и 30-летием управления Кишиневской епархией, а также с грядущим тезоименитством.

Вы сподобились принять благодать Святого Духа, сделавшую Вас епископом Церки Христовой, в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери. С тех пор и доныне Вы неизменно стремитесь со тщанием и ответственностью исполнять многотрудное архипастырское служение. Отрадно отметить, что Вы проявляете заботу о развитии епархиальной жизни во вверенном Вашему попечению церковном уделе: под Вашим руководством восстанавливаются и строятся храмы и монастыри, осуществляются социально значимые проекты и инициативы, способствующие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников, созиданию межнационального мира и гражданского согласия.

Весом и полезен Ваш вклад в гармонизацию церковно-государственных отношений в Республике Молдова. Надеюсь, что и впредь это соработничество будет приносить добрые плоды.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с отмечаемыми Вами знаменательными датами полагаю справедливым вручить Вам памятную панагию.

Предстательством Богородицы и молитвами святого равноапостольного великого князя Владимира, Вашего небесного покровителя, да обновит и восполнит Господь Ваши душевные и телесные силы, дабы Вы еще долгие годы имели возможность совершать служение во благо Святой Церкви.

С любовью во Христе,

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл".

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