Выборы в Верховную раду: где голосовать украинцам в Молдове

В воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в Верховную раду Украины: участки для голосования будут работать до 20.00.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. На территории Молдовы открыто два зарубежных избирательных участка, а именно:

№ 900055, в помещении посольства Украины в Молдове, по адресу: Кишинев, ул. В.Лупу, 17;

№ 900056, в помещении консульства Украины в Бельцах, по адресу: Бельцы, ул.Киевская, 143.

Как сообщили в украинском диппредставительстве участки для голосования будут работать до 20.00.

Выборы в Верховную раду

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, а одномандатникам будет достаточно получить относительное большинство голосов в своем округе.

Полезная информация для граждан Украины

Сайт МИД Украины, раздел "Консульские вопросы. Голосование граждан Украины за рубежом"

Сайт Центральной избирательной комиссии Украины

Сайт Государственного реестра избирателей

Контактный телефон избирательного участка № 900055 (в помещении Посольства Украины в Республике Молдова): +373 22 58 21 17.

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