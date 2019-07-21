В Молдове появится новая обязательная вакцинация: кто в группе риска

Ежедневно в республике выявляют по одному случаю рака шейки матки у женщин. В абсолютном большинстве случаев болезнь провоцируется вирусом папилломы человека.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы предлагает внести в обязательный план вакцинации прививки от вируса папилломы человека.

Тревожная статистика

В ведомстве отмечают, что новая вакцина поможет снизить затраты государства по лечению одного из самых распространенных видов онкологических заболеваний среди женщин - рака шейки матки.

По данным врачей, уровень заболеваемости этим недугом составляет 17 случаев на 100 тысяч. Как правило, он проявляется у женщин в возрасте 36-60 лет. Рак шейки матки занимает первое место среди женщин в возрастной группе от 15 до 44 лет.

Затраты и экономия

Прежде чем выступить с инициативой об обязательной прививке против вируса папилломы человека, Минздрав Молдовы провел эксперимент при помощи Глобального Альянса по вакцинам и иммунизации. Международная организация в течение двух лет финансировала иммунизацию от папилломы в республике. Вакцины получили 15 тысяч девочек в возрасте от 10 лет.

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По итогам проекта эксперты сделали вывод о несомненной целесообразности вакцинации от вируса папилломы человека.

Даже если она покроет не сто, а восемьдесят процентов целевой группы, государство ежегодно сэкономит на лечении рака шейки матки 264 тысячи долларов и спасет более двух тысяч жизней.

Как сообщают в министерстве здравоохранения, благодаря успешной реализации пилотного проекта, до 2025 года Молдова будет получать вакцину по сниженной цене - 4,5 доллара за дозу, тогда как ее рыночная стоимость составляет 15-20 долларов.

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