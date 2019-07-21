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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Население Молдовы резко сократится: прогнозы ООН и местных экспертов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Демографические перспективы Республики Молдова оцениваются ООН, как тревожные, а прогнозы молдавских специалистов еще пессимистичнее.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik, Элеонора Лисник. Согласно последнему прогнозу ООН, население Молдовы вместе с приднестровским регионом к 2100 году составит лишь два миллиона человек.

Populația ONU
© Photo: United Nations
Прогноз ООН

Анализируя предположения иностранных экспертов, можно заметить, что демографы взяли за отправную точку устаревшие данные, согласно которым в республике якобы насчитывается свыше четырех миллионов человек с учетом граждан из приднестровского региона.

Если учесть пересмотренные в середине июля этого года Национальным бюро статистики Молдовы демографические показатели, то вероятный прогноз экспертов ООН для республики составил бы к 2100 году уже примерно миллион человек.

По данным Нацбюро статистики, на 1 января 2019 года население Молдовы составило 2 миллиона 681 тысячу человек. К слову, это без учета приднестровского региона. Таким образом, официальные цифры говорят о сокращении количественного состава граждан республики на 317 тысяч человек по сравнению со статистикой 2014 года, когда в стране в последний раз проводилась перепись населения и жилищ. Пять лет назад в Молдове проживало 2 миллиона 998 тысяч 235 человек. Для сравнения - в 2004 году население Молдовы оценивалось в 3 миллиона 383 тысячи 332 человека.

Последний звонок 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Население Молдовы сокращается на сто человек в день

Нацбюро статистики пересмотрело данные, так как исключила из общего числа населения молдаван, которые по состоянию на 1 января 2019 года находились за границей в течение минимум 12 месяцев.

Прогнозы молдавских демографов гораздо пессимистичнее, чем отчет ООН. По данным местных экспертов, уже к 2035 году население Молдовы сократится до 2,2-2,3 миллиона человек. Такие предположения, как объясняют специалисты, вызваны высоким уровнем смертности в сравнении с рождаемостью, а также миграцией граждан страны за границу.

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Демографы обращают внимание, что властям необходимо сосредоточиться на программах по снижению уровня смертности и увеличению продолжительности жизни, так как многие граждане умирают в трудоспособном возрасте, считает главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга Гагауз.

Numărul Populației cu reședință obișnuită la 1 ianuarie
© Photo: Biroul Național de Statistică
Данные Национального бюро статистики Молдовы

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