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Легкомоторный самолет. Архивное фото.

В полиции рассказали о поисках пропавшего с радаров на территории РМ самолета

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Дрон и дополнительный самолет привлечены для поиска неизвестного судна, которое пропало с радов перед выходными.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Поиски легкомоторного самолета, который пропал с радаров в пятницу вечером на территории Молдовы, продолжаются до сих пор, сообщила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Ирина Бурдужан.

"Поиски продолжаются. Сейчас привлечен дрон, чтобы снимать сверху. Над местом поисков пролетел и легкомоторный самолет, также с целью что-то найти. Но пока ничего не обнаружено", - отметила Бурдужан.

Легкомоторный самолет. Архивное фото.
© AFP 2019 / Giovanni Isolino
Что известно полиции о пропавшем с радаров на территории Молдовы самолете

Как рассказала Sputnik пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, поиски ведутся в дневное время суток.

Ранее в полиции сообщили, что в пятницу, 19 июля, примерно в 18.55 неизвестный легкомоторный самолет оказался на территории Республики Молдова. Информацию предоставило министерство обороны. Судно пропало с радаров в момент передвижения в воздушном пространстве над селом Кукурузены Оргеевского района и населенного пункта Киштелница Теленештского района. Для поиска самолета привлечены сотрудники трех инспекторатов полиции Оргеева, Теленешт и Резины, а также работники Национального инспектората по патрулированию и спасатели.

По данным местных СМИ, предполагается, что самолет вылетел с территории Украины.

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