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Служба в столичном Кафедральном соборе Рождества Христова по случаю 30-летия архиерейской службы

Додон поздравил Митрополита Владимира с 30-летием архиерейской службы - видео

© Photo: Facebook / Igor Dodon
Общество
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По словам главы государства, благодаря усилиям своего архипастыря Православная церковь Молдовы обрела самостоятельность во всех внутренних делах, оставаясь неотъемлемой частью Русской православной церкви.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в службе по случаю 30-летия архиерейской службы и 45-летия клерикальной службы Его Высокопреосвященства Митрополита Кишиневского и Всея Молдовы Владимира.

"Сердечно поздравил Владыку с этой значимой датой. Под его окормлением началось возрождение Православия в Молдове. Были построены сотни новых церквей и монастырей", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Глава республики считает, что "церковь активно включилась в процесс интеграции общества, участвует в многочисленных социальных и благотворительных мероприятиях, пропагандирует традиционные ценности молдавского народа".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Патриарх Кирилл поздравил Митрополита Владимира

По словам президента, благодаря усилиям митрополита Владимира Православная церковь Молдовы обрела самостоятельность во всех внутренних делах, оставаясь неотъемлемой частью Русской православной церкви.

"В то же время замечу, что более 90% населения нашей страны составляют православные верующие, и, лишь сохраняя и проповедуя нашу православную веру, опору государственности, мы обеспечим будущее нашей страны. Искренне желаю Его Высокопреосвященству Митрополиту Владимиру крепкого здоровья и Божией помощи во всех начинаниях во благо Православной церкви Молдовы", - добавил Додон.

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