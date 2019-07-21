Аннулированные и задержанные рейсы: что происходит в аэропорту Кишинева

Прибытие и вылет сразу нескольких бортов из воздушной гавани молдавской столицы произойдет с опозданием, а пару рейсов аннулировали.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Изменения в расписании Международного аэропорта Кишинева: некоторые рейсы аннулированы, другие задерживаются.

Речь идет о рейсе W6 6908 авиакомпании WizzAir из Дортмунда, который должен был приземлиться в 18.15, но вместо этого ожидается в 19.03.

С опозданием прибудет и смежный рейс Air Moldova, Air Italy из Вероны (9U 886, IG 9886) - вместо 18.40 он приземлится в 19.30. На полчаса позже, чем по расписанию, должен сесть самолет из Турина 9U 856, IG 9856 этих же авиаперевозчиков (ориентировочно - в 19.20).

Более чем на час откладывается прилет борта 9U 834 авикомпании Air Moldova из Лондона - он прибудет в 20.55.

Задерживается примерно на час и вылет самолета авиакомпании WizzAir в Афины (W6 6905) - отправка намечена на 19.50, а обратный рейс ожидается в Кишиневе с таким же опозданием в 00.15.

С часовым опозданием вылетит и борт в Санкт-Петербург (9U 185, S7 4544 - Air Moldova и S7 Airlines), обратный рейс (9U 186, S7 4543) прибудет вместо 01.40 в 02.25.

Аннулирован смежный рейс 9U 183, S7 4534 Air Moldova и S7 Airlines в Санкт-Петербург, который был запланирован на 13.30, и обратный рейс 9U 184, S7 4533, намеченный на 18.50.

Задерживается и вылет в Москву рейса 9U 177, S7 4542 авиакомпаний Air Moldova и S7 Airlines. По плану самолет должен был отправиться в столицу России в 01.30, но отправка отложена до 02.50. Соответственно, с опозданием прибудет и обратный утренний рейс.

Такая чехарда в расписании наблюдается уже второй день подряд. Однако изменения, как утверждают в воздушной гавани, не связаны с ее деятельностью.

Пассажирам указанных рейсов рекомендуется связываться с представителями авиакомпаний.

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