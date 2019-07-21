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Троллейбусы

В Кишиневе молодой неадекват привел в ступор пассажиров троллейбуса - видео

© Sputnik /
Общество
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Моменты ужаса, которые пережили люди в салоне: в Facebook появилось видео, как молодой человек выпрыгнул из общественного транспорта в окно.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Видео с пьяным молодым человеком, поведение которого не вписывается ни в какие рамки, набирает обороты в Сети.

 

Исходя из его слов, становится понятно: он недоволен тем, что не успел выйти на троллейбусной остановке и настаивает, чтобы водитель остановил транспортное средство в неположенном месте.

Увидев, что его требования остались без внимания, он решил попасть на улицу любой ценой - вылез в окно, забрался на крышу троллейбуса, и спрыгнул с него.

Затем продолжил прогулку по центральному проспекту столицы.

Реакция пассажиров на его поведение весьма выразительна.

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