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Советник Посольства Российской Федерации в Молдове Илья Уваров вручил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Лидии Александровне Молдовановой

Ветеран Великой Отечественной Молдованова: я шла на войну защищать Родину

© Photo: Дубоссары Официальный сайт
Общество
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Жительнице Дубоссар, участнице Великой Отечественной войны Лидии Александровне Молдовановой вручили награду "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.".

ТИРАСПОЛЬ, 22 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Советник посольства России в Молдове Илья Уваров вручил медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." жительнице города Дубоссары Лидии Александровне Молдовановой. 1 апреля нынешнего года она отметила свой 95-летний юбилей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

"От души поздравляю Вас с заслуженной высокой государственной наградой! Вы нам очень нужны, живите долго. Мы гордимся, что находимся рядом с нашими ветеранами, которые подарили нам мир и наше будущее. Низкий Вам поклон", - сказал Уваров.

Лидия Александровна поблагодарила всех, кто поздравил ее с вручением высокой награды, хотя в копилке ветерана их немало.

"Я шла на войну не медали зарабатывать, а защищать свою Родину", - скромно заметила она, тем не менее обрадовавшись новой награде.

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© Sputnik / Irina Leahova
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Лидия Александровна жила с семьей в Ленинграде, когда началась война. Она решила пойти на фронт, но в ряды Красной Армии ее взяли только в 1942 году. К тому времени Лида уже проучилась два года в училище на геодезиста, поэтому ее зачислили в качестве рядового-геодезиста в 78-ой отдельный инженерно-аэродромный батальон Московского округа, в котором Лидия Александровна прослужила до июля 1945 года.

За годы войны в блокаде Ленинграда она потеряла мать, сама же в последние дни Великой Отечественной получила ранение и встречала Победу в госпитале.

После войны вышла замуж и переехала в Молдавию. Уже несколько десятков лет Лидия Александровна живет в Дубоссарах, за плечами – годы работы на Ветровой электростанции, а общий ее трудовой стаж составляет 60 лет.

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Теги:
посольство РФ в Молдове, посольство России, посольство РФ, Илья Уваров, ветеран, Великая Отечественная война, Приднестровье


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