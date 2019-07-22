Молдова на грани экологического кризиса – предупреждения специалистов

Эксперты предупреждают, если власти и население страны не предпримут конкретные меры, то через несколько лет может произойти экологическая катастрофа.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Молдова на грани экологического кризиса, утверждают специалисты. Полиэтиленовые пакеты выбрасываются абсолютно бездумно, и найти их можно вдоль дорог, в воде, на земле и даже на деревьях. Последствия такого отношения к природе чрезвычайно опасны, утверждает глава ассоциации утилизации отходов Аурелия Бахнару.

"Если мы продолжим в таком же ритме, то через несколько лет наша страна превратится в свалку", - отметила собеседница.

По ее словам, люди должны понимать, что вещества, из которых состоят полиэтиленовые пакеты, оказывают вредное воздействие на окружающую среду и здоровье. "Самое правильное решение - заменить полиэтиленовые пакеты и использовать тканевые", - добавила Бахнару.

В Молдове с этого года под запретом использование и продажа полиэтиленовых пакетов из неплотного полиэтилена.

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"С 1 января 2019 года запретили пакеты из полиэтилена толщиной до 50 микрон. Насколько я знаю проведены проверки в магазинах на предмет соблюдения законодательства. Инспекторы утверждают, что большинство экономических агентов продают пакеты толще 50 микрон, то есть получается, что они соблюдают закон", - сказала Бахнару.

При этом, как отметила эксперт, на рынке продолжают продавать и пакеты из очень тонкого полиэтилена, не говоря уже об упаковке продуктов в пластиковые коробки.

С 1 января 2020 года в Молдове будут запрещены пакеты из тонкого полиэтилена с толщиной стенок до 15 микрон, а с 2021 года под запрет попадут любые пакеты, за исключением тех, которые используют в производственном процессе для упаковки товаров.

Пластиковая тара, которая не подлежит вторичной переработке, - огромный источник опасных отходов. При переработке пластик выделяет токсичный газ. Период разложения пластмассовых предметов варьируется от 100 до 400 лет.

С полной версией интервью с Аурелией Бахнару можно ознакомиться здесь.

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