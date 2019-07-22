Отечественный или иностранный ВУЗ: какое образование выбирает молодежь Молдовы

Молдавские власти определились, какие специалисты нужны стране, и направили ВУЗам государственный заказ на подготовку кадров. Однако довольно многие абитуриенты предпочитают отечественным университетам иностранные.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Правительство Молдовы утвердило государственный заказ на подготовку отечественными ВУЗами кадров по ряду специальностей с финансированием из бюджета.

Таким образом, государственный заказ на I цикл обучения (лиценциат) составил 4906 мест, а II цикл (мастерат) - 2876 мест.

По данным правительства, число выпускников в 2019 году составляет 12 тысяч 201 человек, что на 1670 человек больше, чем в предыдущем году.

Для обучения в резидентуре и прохождения клинической практики предусмотрено 453 бюджетных места.

Для иностранных граждан предусмотрено 200 мест с финансированием из государственного бюджета.

Приемная кампания идет полным ходом. Однако некоторые абитуриенты предпочитают отечественным ВУЗам иностранные и отправляются продолжать обучение за границу. А другие страны и не против принимать молдавских студентов в свои высшие образовательные учреждения, да еще и бюджетные места предоставляют. Рекордсменом по выделяемым квотам для молдавских студентов на протяжении последних лет остается Румыния. Ежегодно страна-соседка выделала порядка пяти-шести тысяч бюджетных мест для жителей республики. А это в разы больше, чем Российская Федерация. Почему такой дисбаланс, разбирался обозреватель Sputnik.

Россия вдвое увеличит квоты для иностранных студентов

Вопрос, почему Россия выделяет молдавским абитуриентам в несколько раз меньше квот, чем Румыния, волнует многих. В чем причина Sputnik уточнил у председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Константина Косачева.

По его словам, общее количество бюджетных мест в год составляет порядка 400 тысяч, из которых 15 тысяч рассчитаны на иностранных студентов, а остальные – для российских граждан.

"Я последовательно добивался того, чтобы эта квота (со стороны России – ред.) становилась больше. Сейчас эта работа начинает выходить на совершенно практические рельсы. У нас среди прочих национальных проектов есть нацпроект "Образование". Одна из его целей, а эта задача поставлена президентом, к 2024 году удвоить число иностранных студентов, которые учатся на территории Российской Федерации", - отметил Косачев.

Как пояснил собеседник, конечно, это будет касаться и тех мест, которые отводятся тем, кто приезжает на бюджетные места.

"Но это все равно капля в море. Потому что, скажем, по Молдове мы сейчас даем в год 600 бюджетных мест, из которых 200 приходится на Приднестровье", - сказал сенатор, отметив, что понимает, этого недостаточно.

По его словам, этот вопрос он поднимает практически на каждой встрече с президентом и в правительстве.

"Надеемся, что преуспеем", - сказал он.

Румыны изменили тактику

Если раньше соседи из-за Прута четко определяли число бюджетных мест для граждан Молдовы, то в этом году тактика изменилась.

Министерство национального образования Румынии ответило на запрос ro.sputnik.md о распределении квот для иностранных студентов на 2019-2020 учебный год. В частности, на вопрос о том, сколько бюджетных мест предусмотрено для молодых людей из Молдовы, в ведомстве отметили, что в рамках общей утвержденной цифры могут производится трансферы мест между циклами обучения согласно указу министра, в том числе для университетского расширения.

"На 2019-2020 год число мест с полным или частичным финансированием из бюджета Министерства национального образования Румынии для румын ото всюду выглядит следующим образом:

Доуниверситетсткое образование – 1700 мест, из которых бесплатно и со стипендией – 1000, а остальные также бюджетные, но без стипендии; © Sputnik / Виталий Аньков Хочу учиться: как ВУЗы Молдовы привлекают студентов Высшее образование – подготовительный год румынского языка без оплаты контракта и со стипендией – 200 мест и еще 100 без студенческого пособия, но на бюджете; Университетское образование (лиценциат) – 3405 мест, из которых 1890 бюджетные со стипендией, а остальные без; Университетское образование (мастерат) – 2000 бюджетных мест, разделенных равно на со стипендией и без; Докторантура – 160 мест, из которых 70 со стипендией, а 90 без".

Пугающая статистика, от которой никуда не деться

Число студентов в Молдове сократилось вдвое за последние 10 лет, заявил глава Академии экономических знаний Григорий Белостечник. По этой причине молдавские ВУЗы вынуждены предпринимать меры, чтобы привлечь абитуриентов.

Ранее советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович заявлял, что при помощи Всемирного банка было проведено исследование, которое показало, что к 2020 году число студентов в Молдове упадет до 50 тысяч по всей стране.

"Это критическое число. Это превратит Молдову в страну, которая идет по пути исчезновения высшего образования", — отметил Попович.

По его словам, исправить ситуацию можно - необходимо изменить законодательство и отношение к системе, которая позволяет молдавской молодежи обучаться за рубежом.

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"Мы не должны препятствовать обучению студентов там, но нужно учитывать и свои интересы. Так, нужно установить стипендии по академической мобильности. Чтобы студенты обучались в наших вузах, но на несколько семестров могли бы отправиться на стажировку за границу, а в конце обучения получали бы 2 диплома — молдавский и иностранный", - отметил он.

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