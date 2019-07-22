Кишинев, как ад для инвалидов: куда обратиться людям, если их права ущемляют

В молдавской столице дорожное покрытие и условия таковы, что каждый может случайно получить травму, а для людей с ограниченными возможностями выбоины и отсутствие нормальных тротуаров и вовсе становятся полосой препятствий.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik, Андрей Петрик. "Колясочники" Кишинева выходят на серые, неубранные улицы столицы, чтобы столкнуться с отсутствием сколь-либо видимого комфорта, еще раз воочию убедиться, что европейская столица существует, только не здесь, а где-нибудь за рубежом.

Для "колясочников" город и вовсе стал полосой препятствий, средой выживания, где мало кого волнует, как человек, лишенный возможности ходить, должен передвигаться по этим плохо приспособленным для обычного человека каменным джунглям.

Люди с ограниченными возможностями также испытывают большие трудности, когда им надо попасть в одно из государственных учреждений по какому-либо "бюрократическому вопросу".

В большинстве этих ведомств людям с ограниченными возможностями также приходится полагаться на случай и на то, что один из посетителей не пройдет мимо и поможет "колясочнику" добраться до кабинета нужного чиновника.

Есть трудности со свободны доступом людей, лишенных возможности самостоятельно передвигаться, и в медицинские учреждения.

Однако не все так плохо, торговля, как всегда, - впереди. Нет особых проблем у "колясочников" с попаданием в здания супермаркетов. И тут следует благодарить не их администрацию, а саму систему торговли, которая предусматривает, что из крупных торговых центров покупатели, как правило, вывозят товар целыми тележками. Если бы этого процесса, завязанного на крупных прибылях, не было, вряд ли кто-нибудь озаботился бы проблемами инвалидов.

Особым испытанием для "колясочников" в Кишиневе становится переход через дорогу. Хорошо, если поблизости есть светофор и съезд с бордюра. Когда таких условий нет, то человек, прикованный к инвалидному креслу, должен, что называется, выкручиваться из ситуации так, как считает нужным.

Если никого рядом никого нет, инвалиду приходится ехать по дороге, пересекать автомагистраль в неположенном месте. Говорить о том, что человек в коляске может спуститься - не приходится.

В Молдове действует горячая линия для лиц с ограниченными возможностями – 080010808.

По этому телефону могут обратиться представители этой категории граждан, если к ним проявляют различные формы дискриминации, в том числе моральное и физическое насилие.

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