Путь в бездну: кишиневские улицы становятся просто убийственными - фото

Кишиневские автолюбители - в шоке, пешеходы стараются не сломать ноги и руки: в столице люди возмущены состоянием дорог и недоумевают, как даже в центре города трассы и тротуары - как после бомбежки.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Достаточно проехать по самым главным улицам молдавской столицы на автомобиле, и понимаешь, что дорожное покрытие в столице не то, чтобы далеко от совершенства, а сродни проселочным дорогам, по которым проезжает редкая телега, а не иномарка, стоящая несколько тысяч евро.

Пользователи социальных сетей возмущены качеством кишиневских дорог и выкладывают в сеть фотоизображения трасс, напоминающих поле боя, а не магистрали, по которым должны мчаться кортежи зарубежных политиков и знаменитостей.

И если плохие дороги - полбеды, то опасность попасть передним колесом в открытый канализационный люк стала нарастать. В то время, как чугунные крышки воруют неизвестные, водителям, мчащимся по улицам города, как говорится, остается полагаться на Господа и на свою мгновенную реакцию. Иначе беду не избежать.

Предметов, которыми особо заботливые кишиневцы прикрывают такую дорожную срамоту, - масса. Это - и зеленые ветки, и различные таблички с просьбой к примэрии решить вопрос, и даже части старых телевизоров, которые видно издалека.

© Sputnik / Miroslav Rotari Яма посреди "пешеходной улицы"

На первый взгляд может показаться смешным такая картинка. Однако, как показывает практика, смех по чьей-то халатности впоследствии может привести к горьким слезам.