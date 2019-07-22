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Абрикосы.

Молдавский фрукт от всех болезней - настоящая витаминная "бомба"

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Абрикосы являются одним из самых любимых фруктов жителей нашей республики, однако многие и не подозревают, насколько они полезны.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Цены на один из самых любимых фруктов в нашей стране на кишиневских рынках кусаются - за килограмм абрикос необходимо заплатить 15-20 леев за килограмм. Причину таких цен на абрикосы молдавские фермеры обясняют затяжными дождями, которые прошли весной, и небольшим урожаем. 

Однако жители города все равно скупают этот фрукт, наслаждаясь его медовой сладостью и не подозревая, какую пользу таит в себе молдавский абрикос, преимущество которого в сравнительной экологической чистоте.

Бета-каротины, витамины группы B, С, A, Е, H, PP содержатся в абрикосе. Это - крайне питательный фрукт, который очень подходит и для разгрузочных дней. Помимо этого, абрикос - кладезь минеральных элементов - фосфора, натрия, пектинов, магния, железа, йода, калия, инулина, в нем содержатся винная, лимонная и яблочная кислоты. 

Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow
© Sputnik / Тимур Селиванов
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Воздействие на организм

При регулярном употреблении в пищу этого фрукта в течение его урожая, в организме повышается уровень гемоглобина, укрепляются общие, защитные, иммунные функции организма, исключается риск заболеваний щитовидной железы. 

Как утверждают молдавские диетологи, калий и магний, содержащиеся в абрикосе, чрезвычайно полезно воздействуют на деятельность сердечной мышцы, исключается или сводится до минимума риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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Употребление абрикосов также приводит к снижению уровня холестерина в крови, препятствуют образованию тромбов, выводят токсины из крови. 

Абрикосы способствуют улучшению памяти и мозговой активности, поэтому их следует включать в рацион всем, кто занимается интеллектуальным трудом, а также студентам и школьникам, особенно в периоды сдачи экзаменов.

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Теги:
диетологи, организм, польза, фрукты


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