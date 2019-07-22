В Кишиневе начали ремонтировать памятник, символизирующий свободу Молдовы

К 75-летию избавления Молдавии от фашизма в Кишиневе начался ремонт монумента, символизирующего освобождение республики от "коричневой чумы".

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. В Кишиневе началась реставрация памятника в честь освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель Русского военно-исторического клуба Алексей Петрович. Ремонт монумента планируют завершить до 20-х чисел августа, когда республика отметит 75-летие освобождения от самого бесчеловечного зла на земле.

В годы независимости Молдовы памятник не раз был осквернен вандалами, разделяющими крайне-правые, экстремистские взгляды. Они рисовали на белоснежном постаменте монумента фашистские свастики и делали надписи откровенно националистического, шовинистического характера. И сейчас при пристальном осмотре можно заметить, как эти надписи проступают под слоем белой краски.

А в марте 2014 года, в преддверии празднования 70-летия освобождения Молдавии, "Родина-мать" могла вообще исчезнуть из облика Кишинева - в Академии наук было предложение монумент убрать, а на его месте воздвигнуть обелиск румынскому языку. Эта инициатива вызвала тогда широкий общественный резонанс. На улицы города вышли сотни кишиневцев, проводивших манифестации в защиту памятника.

На одной из таких массовых акций к протестующим вышел даже бывший президент АН Молдовы Георгий Дука, от которого жители столицы требовали ответа за сомнительную инициативу некоторых академиков.

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© Sputnik / Е.Драйшнер Молдавская ССР. Празднование 30-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Ветераны Великой Отечественной войны у монумента воинам Советской Армии, освобождавшим эту землю от гитлеровской оккупации на площади Освобождения (ныне площадь ООН).

Открытый в 70-е годы памятник воинам-освободителям - работа скульпторов Наума Эпельбаума и Лазаря Дубиновского. Общий замысел двух известных скульпторов оказался очень удачным и отлично вписался в экстерьер площади.

Памятник был воздвигнут на месте другого идейного произведения – монумента солдатам, борющимся за освобождение города Кишинёва.

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