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Исправительное учреждение

Прокуроры высказались по поводу первых приговоров по "делу Брэгуцэ"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Представители гособвинения остались недовольны решением суда и намерены требовать ужесточения наказания фигурантам "дела Брэгуцэ".

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Прокуроры намерены оспорить первые судебные решения по делу Андрея Брэгуцэ – заключенного, которого до смерти избили в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы в понедельник.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дело Андрея Брэгуцэ: что решил суд, и какова реакция адвокатов

В пятницу, 19 июля, на заседании суда столичного сектора Чеканы одного из полицейских изолятора предварительного заключения управления полиции Кишинева приговорили к четырем годам тюрьмы с исполнением наказания и лишением права занимать определенные должности в структурах МВД в течение семи лет, а его коллегу по службе – к четырем годам с отсрочкой с лишением права занимать определенные должности в структурах профильного министерства в течение пяти лет.

Четверо сокамерников Андрея Брэгуцэ осуждены за причинение телесных увечий жертве каждый на пять лет, но лишь один из них будет отбывать срок в тюрьме, а у остальных наказание с отсрочкой.

"Приговоры вынесены судьями после того, как прокуроры продемонстрировали вину. Учитывая, что сторона обвинения настаивала на осуждении всех семерых обвиняемых реального наказания в виде заключения, включая и по другим статья обвинения, как пытки, прокуроры будут придерживаться тех же позиций с ужесточением приговоров", - отметили в Генпрокуратуре.

По процедуре у судей есть месяц на то, чтобы предоставить полную и мотивировочную часть решения. То есть, она будет опубликована 19 августа. Тогда прокуроры, согласно закону, смогут ознакомиться с текстом вердикта, проанализировать его и затем подготовить апелляцию.

В Генпрокуратуре отметили, что это первые приговоры по "делу Брэгуцэ". В суде находятся еще два дела, в которых фигурируют 13 полицейских изолятора предварительного заключения управления полиции Кишинева. Они обвиняются в бесчеловечном обращении с жертвой. Кроме того, по делу проходят и двое врачей, которые обвиняются в халатности.

Следственный изолятор
© Sputnik / Алексей Филиппов
Новый поворот в деле о смерти Андрея Брэгуцэ

Андрей Брэгуцэ умер под арестом через две недели после того, как 15 августа 2017 года его задержали полицейские на трассе в Криулянском районе за превышение скорости и езду в нетрезвом виде.

Прокуроры 24 октября 2017 года завершили расследование и передали в суд материалы дела о смерти в камере 31-летнего Андрея Брэгуцэ. По данным Генерального инспектората полиции, во время задержания он вел себя агрессивно и даже ударил одного из сотрудников. Такое поведение послужило основанием для обращения в суд и ареста на 30 суток с юридической формулировкой "насилие в отношении должностного лица". Брэгуцэ скончался 26 августа в тюрьме №16, по версии следствия - от пневмонии. После этого началось расследование. 

Генпрокуратура 3 сентября открыла уголовное дело по факту пыток. По нему проходили семь человек: трое полицейских и четверо находившихся в одной камере с Брэгуцэ заключенных.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Брэгуцэ около полутора часов подвергался пыткам – сокамерники наносили удары по всем частям тела. Потерпевший звал на помощь, но сотрудники правоохранительных органов лишь делали замечания заключенным и больше никак не отреагировали.

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