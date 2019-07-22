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Самолет

Поиски пропавшего на территории Молдовы самолета приостановлены

© AFP 2019 / Giovanni Isolino
Общество
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Поиски легкомоторного самолета велись с пятницы, но не увенчались успехом: операцию прокомментировали спасатели и погранполицейские.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Поиски легкомоторного самолета, который пропал с радаров в пятницу вечером на территории Молдовы, приостановлены, сообщила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

"Работы приостановлены. Ничего не было найдено", - сказала Пушкашу.

Пограничная полиция предоставляет уточнения и детали по факту исчезновения на территории Молдовы легкомоторного самолета.

Легкомоторный самолет. Архивное фото.
© Sputnik / Георгий Зимарев
В полиции рассказали о поисках пропавшего с радаров на территории РМ самолета

"19 июля в 17.45 легкомоторный самолет пересек приднестровский участок молдавско-украинской государственной границы в районе села Камаровка. Затем около 18.05 самолет пропал с радаров в районе населенного пункта Кукурузены Оргеевского района. О пересечении самолетом неконтролируемой части госграницы подтвердила Пограничная служба Украины", - отметили в Погранполиции.

В ведомстве сообщили, что Пограничная полиция окажет всю необходимую поддержку в рамках расследования дела, поддерживая сотрудничество и обмен информацией с украинскими пограничниками, а также с пограничной полицией Румынии.

Согласно положениям Закона о государственной границе Республики Молдова, охрана государственной границы в воздушном пространстве осуществляется военно-воздушными силами Национальной армии в соответствии с действующим законодательством и  находится под наблюдением в мирное время и в кризисных ситуациях с целью выявления нарушений государственной границы в воздушном пространстве и их пресечения.

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