Умеренные шаги: как в Молдове идет борьба с олигархами при новой власти

Прошло порядка полутора месяцев с тех пор, как к власти в Молдове пришла парламентская коалиция ПСРМ-ACUM, однако громких результатов борьбы с олигархами в республике не видно.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Одним из первых документов, которые принял парламент Молдовы после создания правящего большинства, стала Декларация о захваченном статусе государства. После заседания 8 июня депутаты настаивали - некоторые олигархи в республике подчинили себе основные государственные учреждения и институты, а система юстиции была полностью подчинена тем, у кого - деньги, а соответственно - власть.

Однако после ряда громких отставок, в том числе и генпрокурора Молдовы Эдуарда Харунжена, встреч с зарубежными чиновниками и дипломатами, робких отчетов парламентской комиссии о краже миллиарда, подробностей "телезрители" в лице граждан страны так и не увидели.

Объяснение социалистов

Вся ситуация заключается в том, что Генеральная прокуратура и Высший совет прокуроров Молдовы в течение многих лет не реагировали на правонарушения, которые творились на уровне центральной власти, об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова депутат-социалист Гаик Вартанян.

"Прошло более месяца после того, как парламент Молдовы принял Резолюцию о захваченном статусе государства, а реального хода по делам, вызвавшим широкий общественный резонанс, нет ни со стороны Высшего совета прокуроров, ни от исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы", - заявил Вартанян.

Общество ждет от следственных органов решительных действий по отношению к депутатам, которые сидят в парламенте, некоторые из которых фигурируют в отчете Kroll-2, добавил депутат.

По его словам, видя, что и.о. генпрокурора не предпринимает никаких действий, депутаты решили "ускорить процесс", включив в него все структуры высшей власти в стране.

В процесс принятия решения в сложившейся ситуации парламентарии решили вмешаться, включив в него администрацию президента и правительство страны.

"Процесс этот – необратим, как бы прошлая власть не пыталась сохранить статус-кво через подконтрольных прокуроров. В ближайшее время процесс пойдет быстрее, а подконтрольные люди уже ничего не смогут предпринять. Этого ждет все молдавское общество", - подытожил депутат.

Kroll и прокурор

Генеральный прокурор должен был представить отчет Kroll-2 еще два года назад, когда президент требовал обнародовать подробности документа, однако этого не было сделано. Об этом заявил на минувшей неделе в телеэфире глава республики Игорь Додон. По его мнению, необходимо разобраться, почему на протяжение двух лет с момента завершения расследования по "краже века" фактически бездействовала Генеральная прокуратура.

"Я думаю, что после того, как генеральный прокурор ушел в отставку, дело начнут расследовать. Я знаю, что уже сегодня прокуратура проводила обыски, и это касается депутатов парламента. По имеющейся у меня информации, скоро прокуроры могут прийти в парламент с требованием о снятии иммунитета с ряда депутатов", - уточнил глава государства.

Называть фамилии тех парламентариев, в отношении может быть начато уголовное преследование, президент не стал, сославшись на то, что они ему неизвестны, однако подчеркнул, что скамья подсудимых может быть "довольно длинной".

Мнение президента России

13 июня, после формирования в Молдове правящего большинства, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, сложившаяся ранее в республике, не уникальна, власть в стране была узурпирована олигархическими структурами, подмявшими под себя госструктуры.

"Считаю, что Молдова – это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и всё, что угодно", - заявил российский президент в интервью межгосударственной телекомпании "Мир".

Путин также добавил, что олигархи заработали на молдавском народе деньги "и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство".

Президент РФ ранее также подчеркивал, что действия нынешней правящей коалиции и лидера республики Игоря Додона демонстрируют желание политического класса и народа изменить ситуацию в стране.

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"То, что сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами, так скажем, условно, по прозападным партиям, всё-таки - это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства", - сказал Путин.

Эксперт о робости в борьбе с олигархатом

Политолог Сергей Манастырлы в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил, что заметных шагов новой власти пока не видно. Майя Санду съездила в Бухарест, в Брюссель, принимала гостей из Вашингтона – приезжал Дэвид Хейл, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.

"Из каких-либо практических действий можно отметить разве что массу отставок. В отставки отправляют госсекретарей министерств. Впрочем, многие чиновники и сами подают в отставки. Каких-либо ярких решений, которые можно было бы с уверенностью назвать шагами новой власти, мы не наблюдаем", - заявил Манастырлы.

Пока новая власть продолжает по инерции делать те вещи, которые делала и старая – идет бюджетный процесс, продолжается сбор налогов, уточнил Манастырлы. По его словам, когда блок ACUM шел на выборы, у них был целый список законопроектов и требований. Все это они обещали сделать по приходу к власти. Подавляющее большинство этих требований были политическими обещаниями, вроде принятия декларации в парламенте о признании страны захваченной. Также они обещали снять генпрокурора и ряд других чиновников.

"Такое чувство, что теперь они просто не знают, что делать дальше", - заключил политолог.

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