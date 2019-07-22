15:49 22 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.57
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Денежные купюры. Доллары США. Евро.

Умеренные шаги: как в Молдове идет борьба с олигархами при новой власти

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
Получить короткую ссылку
20110

Прошло порядка полутора месяцев с тех пор, как к власти в Молдове пришла парламентская коалиция ПСРМ-ACUM, однако громких результатов борьбы с олигархами в республике не видно.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Одним из первых документов, которые принял парламент Молдовы после создания правящего большинства, стала Декларация о захваченном статусе государства. После заседания 8 июня депутаты настаивали - некоторые олигархи в республике подчинили себе основные государственные учреждения и институты, а система юстиции была полностью подчинена тем, у кого - деньги, а соответственно - власть.

Влад Филат
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Филат рассказал о встрече с Плахотнюком и своих планах после освобождения

Однако после ряда громких отставок, в том числе и генпрокурора Молдовы Эдуарда Харунжена, встреч с зарубежными чиновниками и дипломатами, робких отчетов парламентской комиссии о краже миллиарда, подробностей "телезрители" в лице граждан страны так и не увидели. 

Объяснение социалистов

Вся ситуация заключается в том, что Генеральная прокуратура и Высший совет прокуроров Молдовы в течение многих лет не реагировали на правонарушения, которые творились на уровне центральной власти, об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова депутат-социалист Гаик Вартанян.

"Прошло более месяца после того, как парламент Молдовы принял Резолюцию о захваченном статусе государства, а реального хода по делам, вызвавшим широкий общественный резонанс, нет ни со стороны Высшего совета прокуроров, ни от исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы", - заявил Вартанян.

Общество ждет от следственных органов решительных действий по отношению к депутатам, которые сидят в парламенте, некоторые из которых фигурируют в отчете Kroll-2, добавил депутат.

Всемирный экономический форум в Давосе
© Photo: World Economic Forum
Все обречены: олигархи объявили крестовый поход

По его словам, видя, что и.о. генпрокурора не предпринимает никаких действий, депутаты решили "ускорить процесс", включив в него все структуры высшей власти в стране.  

В процесс принятия решения в сложившейся ситуации парламентарии решили вмешаться, включив в него администрацию президента и правительство страны.  

"Процесс этот – необратим, как бы прошлая власть не пыталась сохранить статус-кво через подконтрольных прокуроров. В ближайшее время процесс пойдет быстрее, а подконтрольные люди уже ничего не смогут предпринять. Этого ждет все молдавское общество", - подытожил депутат.

Kroll и прокурор

Генеральный прокурор должен был представить отчет Kroll-2 еще два года назад, когда президент требовал обнародовать подробности документа, однако этого не было сделано. Об этом заявил на минувшей неделе в телеэфире глава республики Игорь Додон. По его мнению, необходимо разобраться, почему на протяжение двух лет с момента завершения расследования по "краже века" фактически бездействовала Генеральная прокуратура.

"Я думаю, что после того, как генеральный прокурор ушел в отставку, дело начнут расследовать. Я знаю, что уже сегодня прокуратура проводила обыски, и это касается депутатов парламента. По имеющейся у меня информации, скоро прокуроры могут прийти в парламент с требованием о снятии иммунитета с ряда депутатов", - уточнил глава государства.

Называть фамилии тех парламентариев, в отношении может быть начато уголовное преследование, президент не стал, сославшись на то, что они ему неизвестны, однако подчеркнул, что скамья подсудимых может быть "довольно длинной".

La Banque mondiale
© Flickr/ Shiny Things
Мировая финансовая олигархия — есть ли альтернатива

Мнение президента России

13 июня, после формирования в Молдове правящего большинства, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, сложившаяся ранее в республике, не уникальна, власть в стране была узурпирована олигархическими структурами, подмявшими под себя госструктуры.

"Считаю, что Молдова – это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и всё, что угодно", - заявил российский президент в интервью межгосударственной телекомпании "Мир".

Путин также добавил, что олигархи  заработали на молдавском народе деньги "и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство".

Президент РФ ранее также подчеркивал, что действия нынешней правящей коалиции и лидера республики Игоря Додона демонстрируют желание политического класса и народа изменить ситуацию в стране.

Банковский скандал и судьба Генпрокуратуры Молдовы в поле зрения Совбеза>>>

"То, что сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами, так скажем, условно, по прозападным партиям, всё-таки - это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства", - сказал Путин.

Эксперт о робости в борьбе с олигархатом

Политолог Сергей Манастырлы в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил, что заметных шагов новой власти пока не видно. Майя Санду съездила в Бухарест, в Брюссель, принимала гостей из Вашингтона – приезжал Дэвид Хейл, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.

"Из каких-либо практических действий можно отметить разве что массу отставок. В отставки отправляют госсекретарей министерств.  Впрочем, многие чиновники и сами подают в отставки. Каких-либо ярких решений, которые можно было бы с уверенностью назвать шагами новой власти, мы не наблюдаем", - заявил Манастырлы.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук на пресс-конференции членов правительства ПМР
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Лидер Приднестровья заявил об ужесточении борьбы с олигархами

Пока новая власть продолжает по инерции делать те вещи, которые делала и старая – идет бюджетный процесс, продолжается сбор налогов, уточнил Манастырлы. По его словам, когда блок ACUM шел на выборы, у них был целый список законопроектов и требований. Все это они обещали сделать по приходу к власти. Подавляющее большинство этих требований были политическими обещаниями, вроде принятия декларации в парламенте о признании страны захваченной. Также они обещали снять генпрокурора и ряд других чиновников.

"Такое чувство, что теперь они просто не знают, что делать дальше", - заключил политолог.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Все обречены: олигархи объявили крестовый поход
Путин высказался о ситуации в Молдове: олигархи грабили народ
Молдавский священник о том, куда попадают олигархи после смерти
Теги:
расследование, меры, власть, олигархи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Александрийский столп на Дворцовой площади
Летний Санкт-Петербург глазами туриста из Молдовы: лучшие виды города на Неве
Легендарная группа Metallica выступила в Москве с концертом.
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" - видео
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться