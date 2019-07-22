Нэстасе требует срочно возбудить уголовное дело по факту узурпации власти

Руководитель министерства внутренних дел начал рабочую неделю с брифинга, на котором четко заявил о своих требованиях.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Вице-премьер, глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск. Об этом он заявил на брифинге в понедельник.

По его словам, в МВД через свои каналы попало официальное письмо от швейцарских властей "о намерении передать компетентным органам Республики Молдова информацию от третьей прокуратуры кантона Цюрих о Плахотнюке и других". Как отметил Нэстасе, молдавские власти должны были до 21 июня 2019 года подтвердить получение этой информации.

"Письмо со стороны швейцарских властей было передано через бывшего генерального прокурора Эдуарда Харунжена в Антикоррупционною прокуратуру Адриане Бецишор. Документ был утаен ими и ведомствами, которые они представляют, в целях препятствия любого уголовного расследования на национальном и международном уровне против олигарха Плахотнюка – автора и бенефициара многих преступлений тяжкого и особо тяжкого характера", - сказал Нэстасе.

Глава МВД напомнил, что об этом факте он написал в обращении к Высшему совету прокуроров против тогдашнего генпрокурора Харунжена, однако его замечания были проигнорированы структурой.

Нэстасе напомнил, что законно избранное большинство в парламенте проголосовало за декларацию, согласно которой Республика Молдова признана захваченным государством. Факт, представленный им сегодня, по его словам, в полной мере демонстрирует это.

"Настаиваю на срочном инициировании уголовного и внутреннего расследования в рамках Генеральной прокуратуры по факту этого утаивания. Виновные должны ответить", - заявил руководитель МВД.

В то же время Нэстасе потребовал в срочном порядке "возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве - процесс, который затягивался бывшим генпрокурором и нынешним и.о. генпрокурора".

"Прошу лишить иммунитета Плахотнюка, Шора и остальных, а также объявить их в международный розыск. Обращаюсь еще раз ко всем тем, кто был или причастен в той или иной степени к системе, которая ограбила Молдову, откажитесь от своих должностей", - сказал Нэстасе.

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Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя политформирования. СМИ сообщают, что в настоящее время он находится в США.

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