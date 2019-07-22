Итоги обысков в одном из управлений примэрии Кишинева: есть задержанные

Многочисленные проверки и задержания: в Национальном антикоррупционном центре рассказали об итогах многочисленных проверок в управлении образования, молодежи и спорта примэрии Кишинева.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Итоги обысков, которые прошли в Кишиневе в первой половине дня: два человека задержаны по итогам проверок в подразделениях управления образования, молодежи и спорта столичной примэрии (мэрии), сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

По данным ведомства, речь идет об инженере подразделения сектора Рышкановка и представителе некоего экономического агента – оба подозреваются в активной коррупции.

Согласно материалам дела, инженер якобы предложил бывшей главе одного из подразделений управления образования, молодежи и спорта заключить контракт на оказание услуг со стороны некоего экономического агента. В качестве благодарности предназначались комиссионные в размере 20% от суммы контракта.

"В результате обращения этой служащей Национальный антикоррупционный центр возбудил уголовное дело для расследования этих фактов. В процессе стало известно о похожих случаях, в которые были вовлечены и другие экономические агенты. НАЦ начал еще два уголовных расследования по факту активной коррупции", - отметили в ведомстве.

В понедельник обыски провели в кабинетах ряда служащих в подразделениях управления образования, молодежи и спорта в столичных секторах Ботаника, Рышкановка, Буюканы и Центр. По итогам проверок изъяты многочисленные контракты на предоставление услуг. Обыски прошли и у нескольких экономических агентов.

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