Арендодатели выходят из тени - доходы госбюджета выросли почти на 40%

Все больше жителей Молдовы приходят к налоговикам, чтобы зарегистрировать контракты на сдачу в аренду квартир и офисов.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Жители Молдовы активно регистрируют контракты о сдаче внаем недвижимости. Почти шесть тысяч договоров аренды были зарегистрированы налоговиками в Молдове в первом полугодии.

По сообщению Государственной налоговой службы (ГНС), за первые шесть месяцев 2019 года были заявлены 5967 сделок такого рода. В результате ГНС получила 10,6 миллиона леев. Это на 2,9 миллиона леев больше, чем за тот же период прошлого года, рост составил 37,7 процента.

По состоянию на 30 мая 2019 года количество действующих договоров аренды составило 9367.

Параллельно, в течение июня 2019 года ГНС активно проводила проверки физических лиц, которые сдают недвижимость внаем. Было выявлено 2806 нарушителей. Из них с 323 человек были собраны базовые платежи на сумму 417,4 тысячи леев, а также пеня на сумму 20,2 тысячи леев и штрафы в размере 59,4 тысячи леев.

В то же время 1964 человека выполнили положения действующего законодательства и зарегистрировали 5967 договоров аренды.

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