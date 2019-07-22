По Кишиневу ездят маршрутки без тормозов - итоги проверки ужасают

Прибыль важнее жизни пассажиров - владельцы маршруток выгоняют на трассу неисправные машины с дефектными тормозами и рулевым управлением.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Более десяти актов о нарушениях было составлено сотрудниками полиции по итогам масштабной проверки технического состояния микроавтобусов, которые используются для пассажирских маршрутных перевозок в Кишиневе.

Рейд проводился в течение недели на конечных остановках "маршруток". Итоги вызвали серьезную тревогу у специалистов отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва.

Среди выявленных нарушений - дефекты тормозной системы и рулевого управление, неработающие фары и сигнальные системы, отсутствие разрешений на работу, размещение рекламы в салонах без каких-либо документов.

На нарушителей были наложены штрафы в размере от 450 до 600 леев. С микроавтобусов, которые не соответствовали требованиям безопасности и эксплуатации в качестве пассажирского транспорта, полицейские сняли номера.

По сообщению Управления полиции Кишинева, такие рейды будут проводиться регулярно.

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