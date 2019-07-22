20:46 22 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.57
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Общественный транспорт

По Кишиневу ездят маршрутки без тормозов - итоги проверки ужасают

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0

Прибыль важнее жизни пассажиров - владельцы маршруток выгоняют на трассу неисправные машины с дефектными тормозами и рулевым управлением.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Более десяти актов о нарушениях было составлено сотрудниками полиции по итогам масштабной проверки технического состояния микроавтобусов, которые используются для пассажирских маршрутных перевозок в Кишиневе.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ни дня без ДТП - в Кишиневе произошла очередная авария с участием маршрутки

Рейд проводился в течение недели на конечных остановках "маршруток". Итоги вызвали серьезную тревогу у специалистов отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва.

Среди выявленных нарушений - дефекты тормозной системы и рулевого управление, неработающие фары и сигнальные системы, отсутствие разрешений на работу, размещение рекламы в салонах без каких-либо документов.

На нарушителей были наложены штрафы в размере от 450 до 600 леев. С микроавтобусов, которые не соответствовали требованиям безопасности и эксплуатации в качестве пассажирского транспорта, полицейские сняли номера.

По сообщению Управления полиции Кишинева, такие рейды будут проводиться регулярно.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Новый вид сервиса появился в молдавских маршрутках - фото очевидцев
В Сети высмеяли кишиневские маршрутки: в салоне, как в сауне - видео
Уровень перевозки пассажиров в маршрутках столицы опустился "ниже плинтуса"
Теги:
маршрутки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Александрийский столп на Дворцовой площади
Летний Санкт-Петербург глазами туриста из Молдовы: лучшие виды города на Неве
Ради почета и любви: в Бендерской крепости бились современные рыцари
"Славы и любви ради" в Бендерской крепости бились современные рыцари
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться