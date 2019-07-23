Детсад закрыт, а родители на работе: где малышу провести лето в Кишиневе

Для тех семей, в которых бабушки и дедушки живут далеко от столицы, либо их вообще нет, становится проблемой пристроить ребенка куда-то в будние дни, когда родители находятся на работе.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Когда наступает лето, а в детских садах начинаются каникулы, многие родители сталкиваются с серьезным вопросом: с кем оставить ребенка, когда они находятся на работе. Хорошо тем, у кого есть бабушки и дедушки, которые с радостью соглашаются посидеть с детьми. А когда их нет, или они далеко - это становится настоящей проблемой.

Однако в столице решить ее несложно - в Кишиневе действуют десятки государственных дневных центров для детей, где малыш сможет не только скоротать время, но и развиться творчески, приобрести навыки общения со сверстниками, новые знания. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала исполняющая обязанности муниципального Управления по защите прав ребенка Лучия Качук-Рошиору.

В летний период эти центры работают в обычном режиме - с 9:00 до 18:00 часов, с понедельника по пятницу. Учреждения готовы предоставить необходимую помощь как детям из социально-незащищенных семей, так и малышам, оказавшимся в рисковых ситуациях.

Программа занятий дошколят расписана буквально по часам, а скучать им точно не придется. Детей окружают вниманием и заботой, здесь проходят занятия по подготовке к школе, развлекательные мероприятия.

"Здесь дети находят новых друзей, становятся чуткими и отзывчивыми к проблемам сверстников. Малыши развивают у нас логическое мышление, воображение и память. Летом, когда родители на работе и не могут себе позволить приобрести для ребенка путевку в лагерь, мы призываем их отдавать своих малышей в наши центры", - подчеркнула Качук-Рошиору.

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Всего в Кишиневе существует 40 подобных учреждений, 10 из которых не работают на данный момент, поскольку помещения нуждаются в капитальном ремонте. В социальных центрах дети могут посетить 124 кружка по интересам и различные спортивные секции.

Здесь детей научат навыкам туризма, прикладного искусства, ознакомят с азами науки и техники. Помимо государственных центров, в городе работают и частные, на благотворительной основе. Здесь дети также могут с пользой провести время и "вооружиться" новыми знаниями и навыками.

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