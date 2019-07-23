Самый точный прогноз погоды: на смену жаре приходит прохлада

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. На смену африканской жаре, которая держалась в Молдове на протяжении последних нескольких дней, приходит прохлада. Во вторник в северных и центральных районах республики возможны кратковременные грозовые дожди.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется в среднем до +23...+26 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его порывы составят от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурный режим не изменится. В среду, по прогнозам синоптиков, на севере возможны кратковременные дожди с грозами. Такая же погода ожидается и в четверг. А в пятницу показатели на термометрах опять начнут расти. В последний рабочей пятидневки метеорологи прогнозируют уже +26...+29, с кратковременными грозовыми дождями на севере страны.

Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением>>>

Праздники и народные приметы

В православной церкви 23 июля почитали память Антония Печерского. Антоний известен, главным образом, как основатель Киево-Печерской лавры. Он родился неподалеку от Чернигова в X веке. Ему очень захотелось увидеть места, которые посещал при жизни Иисус, а потому, он отправляется в Палестину, а на обратном пути решил пойти и в Афон, где принял постриг и прожил некоторое время. Согласно преданию, игумен Агафонского монастыря получил от Господа наказание отпустить Антония обратно домой, чтобы он на своей родине продолжал распространять веру. Тот послушался игумена и поселился в пещере недалеко от Киева, которую выкопал священник Илларион. Первыми учениками Антония стали Феодосий и Никон. Когда отшельников стало 12, он решили выкопать большую пещеру. В ней они устроили церковь, кельи, трапезную. И именно с этого момента началось сооружение Киево-Печерской Лавры.

Люди верили, если в этот день много ряски, то год удачным будет. Считалось, если ночью началась гроза – будет хорошая погода.

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