Работать по распределению: где в Молдове не хватает педагогов

В Молдове ежегодно выпускается порядка одной тысячи студентов педагогических факультетов, но лишь 40% приходят работать в школы.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Будущие выпускники педагогических колледжей и ВУЗов могут заранее узнать о месте первой работы. Министерство образования, науки и исследований Молдовы опубликовало список учащихся, которых в обязательном порядке распределят на работу в лицеи, гимназии и детские сады по окончанию 2019-2020 учебного года. Соответствующий проект закона вынесен на публичное обсуждение.

Кому нужны учителя

Самое большое число педагогов требуется в Кишиневе. В учебные заведения столицы в следующем году направят 424 учителя и воспитателя. Это выпускники Кишиневского колледжа имени Алексея Матеевича, сорокского колледжа имени Михая Еминеску, а также Педагогического университета имени Иона Крянгэ, Государственного университета Молдовы и Тираспольского университета.

Столице в первую очередь требуются преподаватели истории, химии, румынского, русского и английского языков. В районах нехватка педагогов в первую очередь ощущается в Яловенах. Туда по распределению попадут 44 молодых специалиста. Также, по данным министерства образования, 37 учителей требуются в Гагаузской Автономии. Иная картина складывается на севере Молдовы. Во Флорешты, Рышканы, Шолданешты требуется всего по два учителя, а в Глодяны и Дондюшаны по одному.

Отказаться не получится

Ранее министерство образования выступило с еще одной инициативой, которая призвана удержать молодых специалистов там, где это необходимо государству.

Выпускники высших и профессионально-технических учебных заведений будут обязаны возместить государственному бюджету расходы за весь период обучения, если они откажутся занять рабочее место, предложенное государством. Это условия содержатся в Положении о трудоустройстве выпускников в сфере образования, предложенном для публичного обсуждения профильным министерством. Согласно документу, несогласие выпускника с решением Комиссии по распределению не освобождает его от обязанности занять предложенное ему рабочее место. В противном случае в соответствии с контрактом выпускники обязаны вернуть в государственный бюджет расходы за весь период их обучения.

Круду: молодые педагоги в Молдове будут получать пособие в 120 000 леев>>>

Хорошие подъемные для молодых учителей

По данным профильного ведомства, в Молдове ежегодно выпускается порядка одной тысячи студентов педагогических факультетов, но лишь 40% приходят работать в школы. Поэтому правительством было принято решение повысить временное пособие с 45 тысяч леев до 120 тысяч, которое выплачивается в течение трех лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK