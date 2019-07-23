Правительство Молдовы в ожидании грантов: что решили члены кабмина

Сразу три гранта рассчитывают получить власти от Еврокомиссии: глава правительства рассказала, на что пойдет внешнее финансирование.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Члены кабинета министров на заседании во вторник утвердили три постановления, предусматривающих начало переговоров и подписание договоров о финансировании с Еврокомиссией по выделению Молдове грантов на общую сумму в 43,1 миллиона евро.

"Первый договор касается поддержки антикоррупционных механизмов и реформы юстиции. Этот договор в виде гранта составляет 8,9 миллиона евро", - пояснила журналистам премьер Майя Санду по итогам заседания правительства.

По ее словам, второе соглашение, которое власти планируют подписать в ближайшее время, предполагает выделение 23,5 миллиона евро на поддержку регионов республики.

"Список этих регионов определен вместе с ЕС. То есть будет финансирование местной публичной власти", - сказала Санду.

Цель этого проекта создать политические, экономические и социальные условия для повышения способности женщин и мужчин добиваться лучших условий жизни и работы в отдельных регионах.

Как отметила глава правительства, третий проект рассчитан на сумму в 10,7 миллиона евро и касается вопросов поддержки внедрения договора об ассоциации между Молдовой и ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан написал на своей странице в Twitter, что Евросоюз возобновляет бюджетную поддержку Молдове траншем в размере 14,5 миллиона евро.

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