Как в Молдове лечат некоторые врачи: пациент из больницы попал сразу в морг

Прокуроры доказали, что смерть пациента наступила из-за халатности врача, однако медик свою вину не признает.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Хирурга из Оргеева приговорили к трем годам тюрьмы с отсрочкой за врачебную ошибку, которая привела к смерти пациента, сообщили в Генпрокуратуре Молдовы.

Прокуроры доказали, что 3 марта 2015 года лечащий врач пациента, госпитализированного в районную больницу в тот день с диагнозом "Острая задержка мочи, макрогематурия", не проведя лично осмотр, прописал для приема лекарства, способные вызвать аллергические и анафилактические реакции.

"Стоит отметить, что эти препараты были выписаны пациенту несмотря на то, что хирург знал о наличии у больного бронхиальной астмы, - факт, который обязывает соблюдать определенные стандарты. В результате приема назначенных врачом лекарств вечером того же 67-летний пациент скончался", - отметили в прокуратуре.

Для доказательства вины медработника прокуроры провести несколько судебно-медицинских экспертиз, которые доказали вину врача, - смерть пациента наступила в результате острой дыхательной недостаточности из-за криза бронхиальной астмы.

"В ходе допроса 43-летний врач с 18-летним опытом работы в районной клинической больнице Оргеева свою вину не признал", - добавили в прокуратуре.

Вердикт может быть обжалован в Апелляционной палате.

Минздрав объявил "войну"

Ранее министр здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Алла Немеренко объявила "войну" безразличию, высокомерию, некомпетентности и бескультурью врачей и медсестер по отношению к пациентам.

"Эти "качества" встречаются все чаще, нанося ущерб здоровью пациентов, репутации коллег, которые работают хорошо и с большой самоотдачей, и медучреждений", — написала Немеренко на своей странице в Facebook.

По ее словам, такие "качества" не проявляются из-за того, что у врачей и медперсонала низкая зарплата или плохие условия труда, а, как считает министр, а из-за того, что кто-то "случайно попал в профессию", "не сочувствует боли"» и "не дружит с деонтологией и медицинской этикой".

Она отметила, что ежедневно получает множество сообщений, которые потрясают ее поведением коллег."И что еще более шокирует, что это случается по отношению к маленьким пациентам", — отметила глава Минздрава.

Немеренко призвала медработников не быть толерантными "к такому поведению" коллег, а руководству медучреждений указала на то, что они несут ответственность за манеру общения врачей с пациентами. В противном случае министр обещала применить "все свои полномочия, чтобы избавиться от тех, кто так себя ведет".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK