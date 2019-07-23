Власти запретили гражданам Молдовы покупать мясо в соседних странах

В Национальном агентстве продовольственной безопасности пояснили, что в случае ввоза в страну "иностранной" свинины - товар конфискуют и уничтожат.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. В селе Манта муниципия Кагул подтверждена вспышка африканской чумы свиней, сообщили в Национальном агентстве продовольственной безопасности.

В четверг, 18 июля, в 13.30 территориальное подразделение по продовольственной безопасности получило сообщение о случаях заболевания нескольких свиней в селе Манта. В результате клинических, эпизоотических и морфопатологических исследований специалисты предположили, что речь идет об африканской чуме свиней. Образцы направили лабораторные исследования, а в указанном регионе ввели ограничения на перевозку/передвижение животных. Уже 19 июля Республиканский диагностический ветеринарный центр подтвердил наличие вируса африканской чумы свиней в образцах, взятых у домашних свиней в одном из домохозяйств в указанном населенном пункте. Члены спецкомиссии разработали и утвердили специальный план действий по борьбе и искоренению этой вспышки.

"На протяжении 2019 года в этом регионе, так же как в Украине Румынии, было зарегистрировано несколько вспышек африканской чумы свиней. Один из последних случаев, который произошел в Молдове, зарегистрирован 14 марта этого года в селе Бешгёз (Чадры-Лунга), а ликвидирован 16 мая", - добавили в Агентстве.

Специалисты рекомендуют владельцам свиней в срочном порядке обращаться в подразделения Агентства продовольственной безопасности, ветеринарам или местным властям в случае заболевания, мора скота, а также при выявлении туш мертвых диких кабанов. Также необходимо принимать хотя бы минимальные меры биобезопасности.

"Просим граждан не покупать продовольственные товары из свинины в соседних стран с целью ввоза их на территорию Республики Молдова, поскольку они будут конфискованы и уничтожены из-за риска, который представляют", - подчеркнули в Агентстве.

Как определить, что ваша свинка больна?

Вирус характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровотечениями во внутренних органах. Вирусная болезнь относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков. При острой фазе инфекционного заражения у животных отмечаются одышка, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз.

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Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, жажда. На коже в области внутренней поверхности бёдер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют.

На некоторых участках кожи могут появиться пустулы (волдыри), на месте которых образуются струпья и язвы. Падеж домашнего скота от вируса составляет до 100 процентов, эффективного лечения против африканской чумы нет.

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