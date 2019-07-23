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Новые единовременные пособия: кто сможет получить помощь от государства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В общей сложности из госбюджета на оказание единовременной помощи выделят 614 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Единовременные пособия на строительство частного дома, кооперативного жилья, реставрацию старых домов или покупку жилплощади планируют выделить жителям девяти районов страны. Соответствующий проект подготовило министерство финансов. Документ опубликован во вторник на правительственном портале.

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В постановлении говорится о 15 бенефициарах, которым из госбюджета выделят в общей сложности 614 тысяч леев.

"Проект решения подготовлен на основе решений специальных комиссий местной администрации", - уточняется в пояснительной записке. 

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Речь идет о гражданах, которые не получили льготные кредиты в банковских учреждениях и не были, таким образом, обеспечены жилплощадью еще в октябре 2004 года.

Деньги из госбюджета будут перечислены в местные бюджеты.

Так, районный совет Басарабяски получит 82 тысячи леев, в Бричаны перечислят 41 тысячу леев, в Дондюшанский район – 40 тысяч леев, в Яловенский район – 41 тысячу леев, в Оргеевский район – 123 тысячи леев, в Рышканский район – 82 тысячи леев, в Страшенский район – 82 тысячи леев, в Бельцы – 41 тысячу леев, в муниципий Кишинев – 82 тысячи леев.

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Всего для данных целей в госбюджете на 2019 год выделены 8,5 миллиона леев.

Подготовленный проект еще предстоит утвердить кабинету министров. Это произойдет не раньше августа.

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