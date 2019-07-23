Минюст готовится к реформе Высшей судебной палаты Молдовы

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Минюст Молдовы объявил о начале разработки законопроекта по реформированию Высшей судебной палаты страны.
"Цель разработки законопроекта заключается в повышении качества правосудия, укреплении независимости и индивидуальной ответственности судей, а также обеспечение единой практики ВСП", - отметили в министерстве.
В структуре сообщили, что для достижения указанных целей предусмотрено несколько этапов внедрения реформы, которая касается переосмысления роли и полномочий Высшей судебной палаты, сокращения числа судей ВСП, оценки работы нынешних членов инстанции, анализ дел, находящихся на рассмотрении структуры, и перевод служителей Фемиды в другие нижестоящие по иерархии инстанции.
Минюст ждет предложений от заинтересованных сторон по разработке этого документа.
Ранее власти Молдовы заявляли о необходимости чистки судебной системы страны от коррупционеров.
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