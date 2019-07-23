Новые правила для транспортников Молдовы вступили в силу

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. С 23 июля вступил в силу протокол, подписанный представителями Молдовы и Украины о международном автомобильном сообщении и касающийся увеличения срока пребывания на территории двух стран водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки.

Документ был подписан 5 октября 2018 года, а чуть позже одобрен правительствами.

Протокол предусматривает упрощение взаимных поездок на территорию Украины и Молдовы водителями автотранспорта, которые, в связи со спецификой деятельности, часто пресекают госграницу для осуществления международных перевозок пассажиров и грузов, превышая установленный срок — 90 дней в течение 180 дней подряд.

"Члены экипажа при наличии подтверждающих документов смогут находиться на территории стран, подписавших протокол, до 180 дней в течение полугода", - сообщили во вторник в министерстве экономики и инфраструктуры страны.

Аналогичные меры предусмотрены и для водителей – граждан Украины в случае пребывания на территории Молдовы. До вступления в силу протокола водители грузовиков могли находиться на территории Украины в целом не более 90 дней в течение 180 дней при том, что, из-за специфики этой работы, им часто приходится пересекать границы обеих стран, превышая установленные сроки.

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