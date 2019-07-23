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Примэрия Кишинева

Претуры Кишинева недолго оставались "обезглавленными"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Назначены новые руководители на первые и вторые позиции.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Новым претором столичного сектора Рышкановка будет Влад Мельник. Его назначил и.о. генерального примара Адриан Талмач. 

Руслан Кодряну
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кодряну: успехов тому, кто будет управлять Кишиневом в переходный период

Бывшего претора Рышкановки Николя Балаура сняли с занимаемой должности 16 июля. Кроме того, руководство местной администрации молдавской столицы приняло решение 22 июля уволить и вице-претора Романа Андриеша. Его место займет Виталие Мукан.

Также утверждены новый вице-претор Ботаники Юрий Витнянский и вице-претор Чекан Илие Цуркан.

Ранее муниципальные советники на заседании 4 июля приняли решение отправить в отставку и.о. генпримара Кишинева Руслана Кодряну и вице-примара молдавской столицы Нистора Грозаву. Еще до утверждения этого решения Кодряну объявил, что сделает заявления для прессы, в котором сообщил о своей отставке.

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