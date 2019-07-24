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Пробки Кишинева

Еще одну улицу в Кишиневе перекрыли на месяц: движение маршруток изменилось

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Власти не перестают удивлять и перекрывают еще один участок на одной из столичных улиц.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В Кишиневе с 23 июля по 24 августа приостановлено движение транспорта по столичной улице Н. Тестемицану на отрезке улиц Арборилор и И. Инкулец. Подобные меры, как пояснили в примэрии (мэрии) Кишинева связаны с проведением работ по ремонту канализационных сетей на улице Н. Тестемицану.

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Creative_Media_Imaging
Важно для водителей: в Кишиневе на месяц вводятся новые ограничения

В связи с этим общественный транспорт стал ездит иначе.

Автобусы №9 выезжают в направлении пригорода Кодры с улицы А. Матеевича по улица Пан Халиппа, Хынчештскому шоссе, улицам Миорица, Гренобле и далее по установленному маршруту, а обратно - с улицы Гренобле по улицам Г. Асаки, Пан Халиппа, Измаильская и далее согласно предусмотренному маршруту.

Микроавтобусы №125, 190 и 191 ездят в направлении улицы Н. Тестемицану будут ездить с улицы Тигина по улицам А. Матеевича, Пан Халиппа, Хынчешсткому шоссе, улицам Миорица, Гренобле, Н. Тестемицану и далее по установленному маршруту, обратно - с улицы Н. Тестемицану по улицам Гренобле, Г. Асаки, Пан Халиппа, Измаильская и далее согласно предусмотренному маршруту.

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Кишинев перерыт вдоль и поперек. В каждом районе столицы есть свой раскопанный участок дорожного полотна или даже не один, где ответственные службы занимаются ремонтом месяцами напролет. Остается только догадываться, уложатся ли рабочие в указанные властями сроки, в данном конкретном случае. На примере ремонта, развернувшегося на улице Подул-Ыналт, который должен был быть завершен еще 18 июля, в это верится слабо. Уже больше месяца на этой улице в столичном секторе Чеканы перекрыто движение общественного транспорта, а ведь эта артерия разгружала улицу Вадул-луй-Водскую, на которой практически всегда пробки. Местные жители собирали подписи для того, чтобы процесс ремонта ускорили, однако воз, как говорится, и ныне там... Работы на улице Подул-Ыналт еще далеко до завершения. И таких примеров по городу предостаточно...

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