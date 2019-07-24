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Технический университет Молдовы.

Куда пойти учиться: студенты этого факультета в Молдове - нарасхват

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Для тех, кто сдал экзамен на степень Бакалавра, остро встает вопрос - кем быть, и куда пойти учиться, так, чтобы потом профессия приносила стабильный доход здесь, в Молдове.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Экзамены на степень Бакалавра в Молдове закончились, за ними настанет не менее "жаркая" для будущих студентов пора - поступление в вузы. Среди абитуриентов многие уже определились с выбором своего дальнейшего пути, однако некоторые сомневаются и судорожно пытаются определить - какая профессия принесет и достаток, и профессиональное удовольствие. 

Как заявил корреспонденту Sputnik Молдова проректор Технического университета Молдовы (ТУМ) Дину Цуркану, студенты факультета информатики и микроэлектроники могут найти работу уже на втором курсе, поскольку специалисты IT в Молдове просто нарасхват. 

Экзамен
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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По словам собеседника, все выпускники этого факультета ТУМ уже устроились на работу, некоторые совмещали трудовую деятельность с учебой именно со второго-третьего курса. 

"На прошлой неделе я вручал дипломы выпускникам факультета информатики и микроэлектроники. На торжественном событии присутствовали многие директора предприятий и руководители компаний, работающих в IT-секторе. Кто-то из них попросил выпускников поднять руку, чтоб понять, кто из них уже работает. Их оказалось большинство", - уточнил проректор. 

В Молдове есть много хороших рабочих мест, главное -  не ошибиться с выбором профессии и учиться каждый день даже на работе, добавил Цуркану. 

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"В стране чувствуется нехватка инженеров в разных сферах, особый дефицит - на производстве. К нам приезжает много представителей крупных компаний из-за рубежа и интересуются: где эти специалисты?", - заявил проректор. 

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Теги:
абитуриенты, выбор, профессия, молодежь и студенты, студенты


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