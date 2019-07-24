Священнику, устроившему драку на похоронах, запретят проводить службы - видео

В Митрополии Кишинева и Всея Молдовы сделали заявления по двум эпизодам, в которых были замешаны представители церкви.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Протоиерея Иоана Зику, устроившего драку во время церемонии погребения, освободят от должности приходского священника. Об этом заявили в Кишиневской Митрополии.

Накануне в соцсетях появилось видео драки, в которой участвует церковнослужитель. Сообщалось, что священник Ион Зику 20 июля устроил драку на похоронах в селе Шальвирий Векь Дрокиевского района.

Причиной такому поведению, как заявил автор публикации, стало последнее желание усопшей - она просила пригласить на свое отпевание священника из соседнего села. Родственники так и поступили. После того, как церковнослужитель провел обряд отпевания, появился Зику, находившийся, по словам очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения. Он стал оскорблять присутствующих.

На следующий день на сельском совете было принято решение выгнать попа и опечатать приход до тех пор, пока Митрополия не разберется в случившемся.

"Протоиерей Иоан Зику, приходской священник церкви в Шаливирий Векь будет освобожден от должности. Ему запретят проводить службы", - заявили в Митрополии.

Также там сообщили, что родственники усопшей написали на Зику заявление в полицию.

"Митрополия сожалеет, что некоторые служители церкви создают неприятные ситуации, ведут себя грубо, что ухудшает имидж церкви и вводит в заблуждение общество", - заявили в Митрополии.

Второй инцидент подряд

Ранее общественность обрушилась с критикой на лидера православной организации Pro Ortodoxia, дьякона Геннадия Валуцу, который приковал собаку цепью к своей машине и ехал таким образом по трассе. На фотографиях, которые попали в соцсети, видно, что у пса раны на лапах и идет кровь. Измученное животное неравнодушные люди отвезли к ветеринару.

Снимки пострадавшего четвероногого вместе со священником быстро разошлись по Сети. Люди начали сбор подписей под петицией, адресованной к МВД, с требованием "привлечь к ответственности садиста в соответствии с законом (три года лишения свободы) и пожизненно лишить его права служить в церкви". Всего за несколько часов это обращение подписали тысячи человек.

Версия священника

Сам Валуца считает, что ни в чем не виноват и объяснил произошедшее, подкрепив свои слова видеороликом с авторегистратора. По его словам, он решил пристроить очередное бездомное животное на фабрику по производству колбас, чтобы его подкармливала местная охрана.

"Ехали очень медленно и следили за собакой с моим коллегой в зеркала из соображений безопасности", - написал он на своей странице в Fаcebook, отметив, что машина передвигалась со скоростью 15-20 километров в час, а проехать им удалось всего 1,5 километра.

© Photo: Print Screen / Facebook Пост священника Геннадия Валуцы, в котором он объясняет, почему привязал собаку цепью к своей машине

Как считает Валуца, из-за того, что ему, как водителю, начали сигналить, собака испугалась и стала метаться в разные стороны, упираясь лапами в асфальт.

Именно поэтому, утверждает священник, у животного стерлись лапы и пошла кровь.

Он назвал абсурдом то, что с собакой жестоко обращались. Валуца также рассказал, что изначально выступил против убийства животного.

Обращение в прокуратуру

Депутат молдавского парламента Раду Мариан не остался в стороне и отреагировал на этот случай.

"Передал обращение в прокуратуру, чтобы наказать этот акт жестокости по отношению к животным, совершенный неадекватным лицом по имени Геннадий Валуца", - написал Мариан на своей странице в Facebook.

Что произошло с собакой?

В Сети уже появились снимки пострадавшего пса после посещения ветеринара. Глаза собаки говорят сами за себя – в них и страдание, и благодарность, и бескорыстная любовь к человеку, который помог самому преданному существу на всем свете.

Решать будет церковный суд

В Митрополии выступили с заявлением после случившегося. Сообщается, что при разбирательстве Валуца заявил, что "животное представляло опасность и даже ранее укусило ребенка за ногу".

"Митрополия сожалеет о случившемся. Это неприятная ситуация и очевидно, что совершены действия, недостойные представителя церкви. Духовное лицо не должно заниматься подобными вещами. В ближайшие дни случай Геннадия Валуцы рассмотрит церковный суд", - говорится в заявлении Митрополии.

Что говорит законодательство страны

В 2018 году Уголовный кодекс Молдовы дополнили новой статьей 222 (1). Она предусматривает, что за жестокое обращение или пытки над животным, что привело к увечьям или его смерти, грозит штраф от 500 до 750 условных единиц (25 тысяч — 37,5 тысяч леев, что в пересчете в американскую валюту составляет примерно 1,4-2,1 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка) или неоплачиваемый труд в пользу общества от 100 до 180 часов, или лишение свободы на срок до одного года.

За те же действия, совершенные садистскими методами или публично, а также в присутствии несовершеннолетних, наказание будет еще жестче. Так штраф возрастает до 750-1350 условных единиц (37,5-67,5 тысячи леев, или 2,1-3,8 тысячи долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества увеличивается до 180-240 часов, а тюремное заключение уже составит от одного до трех лет. Такое же наказание грозит и тем, кто ответственен за уход, защиту, дрессировку или лечение животного.

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