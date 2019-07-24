Не все кандидаты допущены к конкурсу на вакантные должности судей КС

Сразу десять кандидатов на места судей КС были отсеяны после анализа поданных ими документов.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. После рассмотрения поданных заявок в правительстве отобрали 13 претендентов на два места судей Конституционного суда, сообщили в среду в пресс-службе кабмина.

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Ранее в правительстве заявляли, что в рамках конкурса по отбору кандидатов на пост члена Конституционного суда со стороны правительства со 2 по 14 июля подали документы 23 человека.

"Первое заседание комиссии по отбору кандидатов состоялось 23 июля. После анализа поданных заявок, комиссия допустила к конкурсу 13 претендентов", - говорится в сообщении кабмина.

В результате претендуют на пост судьи КС Мария Струля, Александр Постика, Николае Рошка, Михаил Корж, Дорин Чимил, Эдуард Сербенко, Андрей Гуштюк, Владимир Гросу, Люба Шова, Андрей Гроза, Михаил Буруянэ, Думитру Павел и Галина Бостан.

"Конкурс по отбору кандидатов на пост судьи КС правительство проведет 6 августа. Он будет состоять из конкуренции поданных документов и интервью всех кандидатов", - уточнили в правительстве.

Согласно Закону о Конституционном суде, учреждение состоит из 6 судей, назначаемых на шестилетний срок. Двое судей назначаются парламентом, двое - правительством, а двое - Высшим советом магистратуры.

Требования к претендентам на пост судьи КС

наличие гражданства Республики Молдова;

проживание в стране;

высшее юридическое образование;

высокая профессиональная компетентность;

опыт работы не менее 15 лет в сфере юридической деятельности, высшего юридического образования или научной деятельности;

возраст не старше 70 лет;

отсутствие запрета занимать государственные должности;

безупречная репутация.

Громкая отставка судей КС

Весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке в конце июня. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председателя Конституционного суда Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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