09:43 24 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.52
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.68
Поиск
Конституционный суд

Не все кандидаты допущены к конкурсу на вакантные должности судей КС

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
28 0 0

Сразу десять кандидатов на места судей КС были отсеяны после анализа поданных ими документов.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. После рассмотрения поданных заявок в правительстве отобрали 13 претендентов на два места судей Конституционного суда, сообщили в среду в пресс-службе кабмина.

Лишать неприкосновенности судей КС или не лишать – вот в чем вопрос>>>

Ранее в правительстве заявляли, что в рамках конкурса по отбору кандидатов на пост члена Конституционного суда со стороны правительства со 2 по 14 июля подали документы 23 человека.

"Первое заседание комиссии по отбору кандидатов состоялось 23 июля. После анализа поданных заявок, комиссия допустила к конкурсу 13 претендентов", - говорится в сообщении кабмина. 

Виктор Пушкаш
© Sputnik / Osmatesco
Пушкаш: судьи КС Молдовы не должны быть гражданами другого государства

В результате претендуют на пост судьи КС Мария Струля, Александр Постика, Николае Рошка, Михаил Корж, Дорин Чимил, Эдуард Сербенко, Андрей Гуштюк, Владимир Гросу, Люба Шова, Андрей Гроза, Михаил Буруянэ, Думитру Павел и Галина Бостан.

"Конкурс по отбору кандидатов на пост судьи КС правительство проведет 6 августа. Он будет состоять из конкуренции поданных документов и интервью всех кандидатов", - уточнили в правительстве.

Согласно Закону о Конституционном суде, учреждение состоит из 6 судей, назначаемых на шестилетний срок. Двое судей назначаются парламентом, двое - правительством, а двое - Высшим советом магистратуры.

Требования к претендентам на пост судьи КС

  • наличие гражданства Республики Молдова;
  • проживание в стране;
  • высшее юридическое образование;
  • высокая профессиональная компетентность;
  • опыт работы не менее 15 лет в сфере юридической деятельности, высшего юридического образования или научной деятельности;
  • возраст не старше 70 лет;
  • отсутствие запрета занимать государственные должности;
  • безупречная репутация.

Громкая отставка судей КС

Весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке в конце июня. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председателя Конституционного суда Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Кырнац: отставные судьи КС рискуют остаться не только без пособия, но и пенсии
Эксперты разошлись во мнениях, должны ли быть пересмотрены решения КС
Условие Санду для ВСМ по выбору судей КС: только профессионалы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Щенок дворняги необъяснимым образом залез под капот иномарки и остался жив
Это не черт из коробочки, а щенок из моторного отсека - видео
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться