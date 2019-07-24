Незаконное строительство в Кишиневе: парламент обратился в НАЦ и прокуратуру

Жители столицы страдают от бардака, в котором виновны, как строительные фирмы, так и учреждения и чиновники, выдавшие им разрешающие документы, уверен Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Вице-спикеры молдавского парламента обратились в правоохранительные структуры с запросом проверить законность выдачи авторизаций на строительство за последний год. Об этом написал в среду на своей странице в соцсети Facebook заспредседателя парламента Ион Чебан.

"Незаконное строительство – одна из самых актуальных проблем в Кишиневе. Жители столицы страдают от бардака, в котором виновны, как строительные фирмы, так и учреждения и чиновники, выдавшие им сертификаты урбанизма и авторизации на строительство", - сообщил Чебан.

По его словам, совместный запрос вместе с ним подали вице-спикеры Александр Слусарь и Михай Попшой.

"Мы обратились в компетентные органы – Национальный антикоррупционный центр, Генеральную прокуратуру Молдовы и Агентство по техническому надзору, чтобы прошли проверки законности выдачи документов, начиная минимум с 1 мая 2018 года", - написал Чебан.

Парламентарий пояснил, что в среду планируется сформировать техническую группу для урегулирования ситуации в указанной области.

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В запросе также есть требование проверить все заключения Национальной комиссии исторических памятников при министерстве образования, культуры и исследований, которые разрешали реконструкцию или снос недвижимости со статусом памятника национального или местного значения.

Ранее в парламенте страны разработали законопроект, который предполагает годичный запрет на строительство в столице Молдовы. Парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ уже дала положительное заключение этой инициативе. Та же комиссия одобрила еще один законопроект, который предусматривает большую транспарентность получения авторизаций на строительство.

По мнению авторов инициативы, администрация города в настоящий момент не способна контролировать массовую незаконную застройку в Кишиневе и муниципалитету необходимо дать время, чтобы предпринять необходимые реформы и привести систему контроля над строительством в порядок.

В частности, мораторий предполагается распространить и на здания, где уже ведутся работы.

На заседании кабмина на прошлой неделе члены правительства также одобрили положительное заключение к проекту закона, предложив ряд поправок.

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