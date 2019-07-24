Сюрпризы в новом отопительном сезоне: что ждет жителей Кишинева

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Подача отопления и горячей воды в 86 домах Кишинева, где были перебои или вовсе не предоставлялись эти услуги, будет улучшена. Termoelectrica осуществляет установку 120 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) для отопления и нагревания воды непосредственно в подвалах зданий.

По словам пресс-секретаря компании Марии Балан, речь идет о старых домах со ветхой системой теплоснабжения. Примерно в 50 многоэтажках нет горячей воды, а новые установки обеспечат эффективное и гибкое потребление тепла в соответствии с потребностями жильцов. Современные решения в области отопления предполагают большую экономичность и независимость от потребителей на уровне жилых блоков. Установка предусматривает возможность регулировать потребление тепла в зависимости от температуры наружного воздуха, отметила специалист Termoelectrica.

Все затраты на модернизацию систем несет компания-поставщик. Денежного участия со стороны жильцов не требуется.

В Termoelectrica отметили, что приостановок или отключений не будет, а все термопункты будут подключены одновременно с началом нового отопительного сезона.

На данный момент проводятся работы сразу по нескольким адресам Кишинева. Стоимость работ составляет почти два миллиона и более двух миллионов триста тысяч леев.

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