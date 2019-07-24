Евроремонт по-кишиневски: в столице появится обновленный сквер

Уже в августе жители и гости молдавской столицы смогут отдохнуть под сенью деревьев в сквере на улице Георге Кошбук, однако представители экологических организаций негодуют и утверждают: проект реконструкции осуществляется без дендрологической экспертизы.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. В августе жителей молдавской столицы ждет приятный сюрприз: сквер по улице Георге Кошбук, расположенный в секторе Рышкановка, будет полностью восстановлен.

Как рассказали на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik председатель общественной экологической организации Viitorul Verde Дмитрий Арион и глава муниципального Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ, обустройство сквера является частью трехстороннего проекта Мангейм-Кишинев-Черновцы. В рамках этого проекта муниципалитет Мангейм из Германии участвует с грантом в размере 30 тысяч евро, а примэрия Кишинева с более чем 1,4 миллиона леев.

Сейчас работы по реконструкции сквера - в самом разгаре, территория обнесена забором, рабочие прокладывают новые дорожки из тротуарной плитки.

Скоро, по словам участников пресс-конференции, по всему периметру будет засеяна трава, которую планируется регулярно стричь, а также установлена ирригационная система, позволяющая сохранить изумрудную свежесть зеленого покрова.

Работники из Управления жилищно-коммунального хозяйства Кишинева установят здесь современную детскую площадку, более того, планируется оборудовать сквер фонтанчиком с чистой питьевой водой, чтобы те, кто изнывает от жажды могли беспрепятственно ее утолить.

Однако реконструкция сквера вызывает возмущение у представителей экологических организаций. В частности, как заявил Дмитрий Арион, возмущение вызвано тем, что, по информации местных жителей, на территории сквера были спилены два дерева без необходимого согласования с муниципальным предприятием "Spatii verzi" и проведения дендрологической экспертизы.

"К нам обратились жильцы домов, прилегающих к этому скверу в связи с фактом вырубки двух деревьев. Люди попросили у нас проверить, соблюдены ли процедуры по вырубке этих деревьев", - уточнил Арион.

По мнению общественника, ремонтные работы в сквере наносят вред корневой системе деревьев, которые растут на этой территории, а также молодых деревьев и кустарников. Пока нет дендрологической экспертизы, работы необходимо приостановить, уверен Арион.

Деревья, которые, по утверждению общественника, были уничтожены в сквере по улице Георге Кошбук, можно было бы оригинально использовать, установить там декоративное освещение, либо сделать из их стволов парковые скульптуры.

В свою очередь, Ион Штефэницэ заявил, что проект был полностью согласован с Национальным советом по памятникам при министерстве образования, культуры и исследований Молдовы.

"Но из этого ведомства поступили рекомендации, одна из которых - необходимость координации действий по реконструкции этой территории с жителями близлежащих домов. Еще один совет - необходимо было произвести археологические изыскания на предмет обнаружения на территории предметов, которые могли бы представлять историческую ценность", - уточнил Штефэницэ.

Данное место в нижней части исторического центра Кишинева - единственный сквер в округе, который был разбит много десятилетий назад. Поэтому и реконструкция его требует особого внимания, резюмировал эксперт.

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