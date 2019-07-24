14:29 24 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.52
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.68
Поиск

Евроремонт по-кишиневски: в столице появится обновленный сквер

© AP Photo / Victoria Jones
Общество
Получить короткую ссылку
65 0 0

Уже в августе жители и гости молдавской столицы смогут отдохнуть под сенью деревьев в сквере на улице Георге Кошбук, однако представители экологических организаций негодуют и утверждают: проект реконструкции осуществляется без дендрологической экспертизы.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. В августе жителей молдавской столицы ждет приятный сюрприз: сквер по улице Георге Кошбук, расположенный в секторе Рышкановка, будет полностью восстановлен. 

Как рассказали на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik председатель общественной экологической организации Viitorul Verde Дмитрий Арион и глава муниципального Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ, обустройство сквера является частью трехстороннего проекта Мангейм-Кишинев-Черновцы. В рамках этого проекта муниципалитет Мангейм из Германии участвует с грантом в размере 30 тысяч евро, а примэрия Кишинева с более чем 1,4 миллиона леев.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Успеть до зимы: какие перемены ожидаются в столичном парке "Алунелул"

Сейчас работы по реконструкции сквера - в самом разгаре, территория обнесена забором, рабочие прокладывают новые дорожки из тротуарной плитки. 

Скоро, по словам участников пресс-конференции, по всему периметру будет засеяна трава, которую планируется регулярно стричь, а также установлена ирригационная система, позволяющая сохранить изумрудную свежесть зеленого покрова. 

Работники из Управления жилищно-коммунального хозяйства Кишинева установят здесь современную детскую площадку, более того, планируется оборудовать сквер фонтанчиком с чистой питьевой водой, чтобы те, кто изнывает от жажды могли беспрепятственно ее утолить. 

Однако реконструкция сквера вызывает возмущение у представителей экологических организаций. В частности, как заявил Дмитрий Арион, возмущение вызвано тем, что, по информации местных жителей, на территории сквера были спилены два дерева без необходимого согласования с муниципальным предприятием "Spatii verzi" и проведения дендрологической экспертизы. 

"К нам обратились жильцы домов, прилегающих к этому скверу в связи с фактом вырубки двух деревьев. Люди попросили у нас проверить, соблюдены ли процедуры по вырубке этих деревьев", - уточнил Арион. 

По мнению общественника, ремонтные работы в сквере наносят вред корневой системе деревьев, которые растут на этой территории, а также молодых деревьев и кустарников. Пока нет дендрологической экспертизы, работы необходимо приостановить, уверен Арион. 

Жара в городе
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Июньское пекло: спасительная влага и питьевая водя в парках

Деревья, которые, по утверждению общественника, были уничтожены в сквере по улице Георге Кошбук, можно было бы оригинально использовать, установить там декоративное освещение, либо сделать из их стволов парковые скульптуры.

В свою очередь, Ион Штефэницэ заявил, что проект был полностью согласован с Национальным советом по памятникам при министерстве образования, культуры и исследований Молдовы. 

"Но из этого ведомства поступили рекомендации, одна из которых - необходимость координации действий по реконструкции этой территории с жителями близлежащих домов. Еще один совет - необходимо было произвести археологические изыскания на предмет обнаружения на территории предметов, которые могли бы представлять историческую ценность", - уточнил Штефэницэ. 

Данное место в нижней части исторического центра Кишинева - единственный сквер в округе, который был разбит много десятилетий назад. Поэтому и реконструкция его требует особого внимания, резюмировал эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Успеть до зимы: какие перемены ожидаются в столичном парке "Алунелул"
В парках Кишинева в жару размещены емкости с питьевой водой
Смолин: центральный парк Кишинева нужно реконструировать
Теги:
мнение, экологи, реконструкция, Кишинев, сквер


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Щенок дворняги необъяснимым образом залез под капот иномарки и остался жив
Это не черт из коробочки, а щенок из моторного отсека - видео
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться