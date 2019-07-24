"Ядовитый" Днестр - насколько опасно купаться в главной реке Молдовы

В европейских городах это - "атавизм", в Молдове - суровая реальность: сточные и канализационные воды попадают в главную реку Молдовы - Днестр, а люди, спасающиеся от жары, стремятся избежать зноя, купаясь в этом водоеме. Корреспондент Sputnik Молдова разбирался - какая опасность может скрываться за таким активным отдыхом.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Человек стал своеобразным властителем природы давно и распоряжается ею, зачастую по-варварски. Живущие ныне люди действуют по принципу: "на мой век хватит". Ну, а дальше - хоть трава не расти, и грядущие поколения получат в наследство страну с сильно подорванной экологией, а главное - с загрязненными до нельзя водоемами.

Побережье Днестра - излюбленное место летнего отдыха для тех наших сограждан, у которых отпуск еще не наступил, а от городской жары хочется убежать на природу в выходные дни. Жители купаются в главной реке Молдовы и не подозревают, какие опасности их могут подстерегать.

Одна из самых главных угроз - сточные воды. Десятки тонн нечистот сливаются в Днестр в Сороках, где просто нет канализации, и в других населенных пунктах Молдовы. Инфицированная вода идет далее вниз по течению, достигая городка Вадул-луй-Водэ, пляж которого - излюбленное место отдыха жителей муниципия.

Ситуация в Сороках аховая, потому что канализационная система не работает здесь с 90-х годов прошлого столетия. Ранее проблемы не существовало как таковой - все нечистоты по трубам, проложенным по дну Днестра, уходили на очистные сооружения в украинскую деревню Цекиновка, расположенную на противоположном берегу.

Местные власти не раз пытались решить проблему - в 2011 году было даже достигнуто соглашение со Всемирным банком, который готов был выделить на эти цели кредит в 5 миллионов долларов. Станцию предполагалось построить в четырех километрах от города - в селе Егорены.

Однако местные жители воспротивились строительству, и деньги были пущены кредиторами на другие цели, и пока решение проблемы не представляется реальным.

Чем грозит гражданам Молдовы такое попустительское с экологической точки зрения отношение к реке? Ответ на этот вопрос дал председатель Ассоциации хранителей Днестра "Eco-Tiras", эколог Илья Тромбицкий.

"Существует ряд заболеваний, которые передаются через воду. Прежде всего, это – гепатит. Конечно, здоровая река сама в состоянии, образно говоря, лечить себя. Но состояние Днестра сегодня не совсем удовлетворительное", - отметил эксперт.

По словам эколога, учитывая, что домашний скот водят на водопой именно к Днестру, повышается опасность паразитарных заболеваний. Рогатые и хвостатые рискуют подхватить прежде всего гельминты, которые вполне могут передаться и человеку через мясо, которое, к примеру, подверглось недостаточной термической обработке.

Также существует риск заражения организма паразитами, если человек будет купаться в Днестре и случайно сделает несколько глотков сырой речной воды.

Риск инфекционного заражения после купания в реках и озерах Молдовы достаточно велик, об этом заявила корреcпонденту Sputnik заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"В природных водоемах очень хорошие условия для развития инфекций. И одна из особо опасных инфекций — это холерный вибрион, который у нас может и считают условно патогенным. Однако опасен он не тем, что вызывает холеру, а приводит к серьезным поражениям желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, там еще есть и лептоспира — также одна из самых серьезных инфекций", — отметила собеседница.

Множество инфекций обусловлено тем, что в природных водоемах часто водятся крысы, полевые мыши, и другие животные, приходящие к озеру на водопой. Поэтому и заболевания, приносимые грызунами на берега кишиневских озер, могут быть крайне опасными, резюмировала собеседница.

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