16:04 24 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.52
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.68
Поиск
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Новый и.о. генпрокурора Молдовы может быть назначен в конце недели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
71 0 0

Высший совет прокуроров соберется на заседания для формулировки в адрес президента Молдовы предложения о назначения и.о. генпрокурора.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Члены Высшего совета прокуроров соберутся в пятницу, 26 июля, на заседание, чтобы сформулировать предложение по назначению исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы, которое затем передадут на рассмотрение президенту страны Игорю Додону. Заседание запланировано на 10.00.

Здание Генеральной прокуратуры Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент "за": приняты изменения в процедуре назначения и.о. генпрокурора

Желающие занять пост и.о. главы Генпрокуратуры могут подать документы в аппарат Высшего совета прокуроров до 09.00 26 июля. При этом кандидаты должны соответствовать требованиям, прямо указанным в статье 17 Закона о прокуратуре.

К заявлению кандидата прилагается CV и декларация о том, что в течение трех последних лет до проведения конкурса не занимал пост члена партии и/или не занимался политической деятельностью в рамках политформирования, социально-политической организации. Кроме того, у претендента на этот пост не должно быть уголовного прошлого.

Ранее 9 июля парламент 56 голосами принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров.

Генеральная прокуратура РМ Procuratura Generală
© Sputnik / Евгений Панасенко
Место проклятое: лишь один генпрокурор в РМ продержался на посту весь срок

Президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Мнение эксперта: изменится ли что-то после ухода Харунжена из Генпрокуратуры>>>

Согласно резюме, Харунжен занимал пост заместителя первого заместителя генерального прокурора с июля 2015 года, а после отставки своего предшественника Корнелиу Гурина, 26 февраля 2016 года, он занял должность исполняющего обязанности генпрокурора. Указ о назначении Харунжена генпрокурором 8 декабря 2016 года подписал президент Николае Тимофти.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Банковский скандал и судьба Генпрокуратуры Молдовы в поле зрения Совбеза


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Лето, Копенгаген, Санта-Клаусы
Санта-Клаусы собрались на летний Конгресс: они шли колонной и не растаяли - видео
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться