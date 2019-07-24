Новый и.о. генпрокурора Молдовы может быть назначен в конце недели

Высший совет прокуроров соберется на заседания для формулировки в адрес президента Молдовы предложения о назначения и.о. генпрокурора.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Члены Высшего совета прокуроров соберутся в пятницу, 26 июля, на заседание, чтобы сформулировать предложение по назначению исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы, которое затем передадут на рассмотрение президенту страны Игорю Додону. Заседание запланировано на 10.00.

Желающие занять пост и.о. главы Генпрокуратуры могут подать документы в аппарат Высшего совета прокуроров до 09.00 26 июля. При этом кандидаты должны соответствовать требованиям, прямо указанным в статье 17 Закона о прокуратуре.

К заявлению кандидата прилагается CV и декларация о том, что в течение трех последних лет до проведения конкурса не занимал пост члена партии и/или не занимался политической деятельностью в рамках политформирования, социально-политической организации. Кроме того, у претендента на этот пост не должно быть уголовного прошлого.

Ранее 9 июля парламент 56 голосами принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров.

Президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

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Согласно резюме, Харунжен занимал пост заместителя первого заместителя генерального прокурора с июля 2015 года, а после отставки своего предшественника Корнелиу Гурина, 26 февраля 2016 года, он занял должность исполняющего обязанности генпрокурора. Указ о назначении Харунжена генпрокурором 8 декабря 2016 года подписал президент Николае Тимофти.

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