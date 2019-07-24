Пляж "не по-солдатски": на берегу Днестра появится новая зона отдыха

У подножия Бендерской крепости теперь отдыхающие смогут не только нежиться под лучами солнца, но и интересно проводить свое время.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. На ближайшую субботу запланировано торжественное открытие пляжа у подножья Бендерской крепости. Пока организаторы раскрывают не все подготовленные сюрпризы, но о части плана презентации нового места для отдыха любителей позагорать и поплавать они поведали.

"В программе - конкурс фигур из песка, водная битва, различные соревнования, мастер-классы, а также зажигательная зумба и многое другое", - сообщают в местной администрации.

Организаторы также намерены удивить театрализованным представлением с участием Нептуна, русалок и других персонажей, связанных с мифологией и водной стихией.

Новая зона отдыха не ограничится лишь обустроенным пляжем. Он займет лишь десятую ее часть. На облагороженной площадке разместятся также детский городок с различными качелями и большая спортивная площадка, где можно будет потренироваться и сыграть в разные игры, в том числе командные.

Пляжное место у подножия Бендерской крепости в обиходном варианте именуется "солдатским".

В своем новом обличье оно предстанет в 10 часов утра 27 июля. Вход будет свободным для всех желающих.

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