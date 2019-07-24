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Здание Еврокомиссии

Из Евросоюза депортировали 19 граждан Молдовы, они прибыли на родину

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Всем депортированным запретят въезд в ЕС на разные сроки, в зависимости от тяжести правонарушения.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Девятнадцать граждан Молдовы были депортированы из стран Европейского союза. Об этом заявила Пограничная служба Молдовы.

Это не самая крупная "партия" депортированных. В середине апреля этого года в Кишинев был доставлен 51 гражданин Молдовы, все они были задержаны на территории Германии за нарушение сроков и правил пребывания на территории Европейского союза.

Дорожный знак на границе
© AFP 2019 / DPA/Oliver Berg
Европарламент "закрутил гайки" нелегалам, в том числе из Молдовы

Наши соотечественники, выдворенные из Германии, были перевезены в Кишинев чартерным рейсом под эскортом представителей немецких властей.

Перевозку нелегалов обеспечило Бюро по вопросам миграции и убежища Молдовы (BMA). Процедура реадмиссии была проведена под эгидой Европейского агентства пограничной полиции и береговой охраны.

Всем депортированным был запрещен въезд в пространство ЕС на разные сроки.

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Теги:
депортация


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