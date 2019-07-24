Из Евросоюза депортировали 19 граждан Молдовы, они прибыли на родину

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Девятнадцать граждан Молдовы были депортированы из стран Европейского союза. Об этом заявила Пограничная служба Молдовы.
Это не самая крупная "партия" депортированных. В середине апреля этого года в Кишинев был доставлен 51 гражданин Молдовы, все они были задержаны на территории Германии за нарушение сроков и правил пребывания на территории Европейского союза.
Наши соотечественники, выдворенные из Германии, были перевезены в Кишинев чартерным рейсом под эскортом представителей немецких властей.
Перевозку нелегалов обеспечило Бюро по вопросам миграции и убежища Молдовы (BMA). Процедура реадмиссии была проведена под эгидой Европейского агентства пограничной полиции и береговой охраны.
Всем депортированным был запрещен въезд в пространство ЕС на разные сроки.
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