Из Евросоюза депортировали 19 граждан Молдовы, они прибыли на родину

Всем депортированным запретят въезд в ЕС на разные сроки, в зависимости от тяжести правонарушения.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Девятнадцать граждан Молдовы были депортированы из стран Европейского союза. Об этом заявила Пограничная служба Молдовы.

Это не самая крупная "партия" депортированных. В середине апреля этого года в Кишинев был доставлен 51 гражданин Молдовы, все они были задержаны на территории Германии за нарушение сроков и правил пребывания на территории Европейского союза.

Наши соотечественники, выдворенные из Германии, были перевезены в Кишинев чартерным рейсом под эскортом представителей немецких властей.

Перевозку нелегалов обеспечило Бюро по вопросам миграции и убежища Молдовы (BMA). Процедура реадмиссии была проведена под эгидой Европейского агентства пограничной полиции и береговой охраны.

Всем депортированным был запрещен въезд в пространство ЕС на разные сроки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK