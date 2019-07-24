В Молдове могут начать индексировать пенсии два раза в год: что заявил Додон

Глава республики обозначил инициативы социально-экономического характера, которые предстоит реализовать в ближайшее время для стимулирования экономического роста и повышения уровня социальной защиты граждан страны.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что пенсии в стране надо индексировать два раза в год. Об этом он заявил на аппаратном совещании в администрации главы республики, где обсуждались инициативы экономического и социального характеров, направленные на экономический рост и повышение уровня социальной защиты наших граждан.

По мнению Додона, создание механизма индексирования пенсий дважды в год позволит своевременно приводить размер пенсий в соответствие с динамикой потребительских цен.

Кроме того, глава республики считает, что необходимо применить дополнительные меры социальной защиты лиц с низкими доходами в отопительный сезон. Как отметил президент, следует увеличит размер соответствующих выплат и планку доходов для включения в данную категорию граждан.

Также Додон считает, что необходимо ввести гарантирование выплаты пенсии по достижению возраста наследникам застрахованного лица в случае его смерти, на протяжении определенного периода времени после кончины.

"Эта мера призвана повысить уровень социальной защиты наследников тех, кто в течение всей трудовой деятельности вносили вклад в социальный фонд, но преждевременно ушли из жизни", - отметил президент.

Другие социальные инициативы

Среди других мер социального характера, которые обсуждались на аппаратном совещании в администрации президента, применение эффективных мер поддержки семей с детьми согласно потребностям, в том числе через механизм "материнского капитала".

Также предлагается существенно повысить максимально допустимый предел вычитываемых расходов по обеспечению работников питанием. "Это более эффективная мера обеспечения питанием, которая помогает избежать дополнительных расходов для работника и бюджета, характерных для "схем с талонами на питание", созданных в бизнес-интересах прежней власти", - отметил Додон.

Предлагается также внедрить механизм предоставления компенсаций из госбюджета (наподобие программы Prima casă) для получателей стандартных ипотечных кредитов (выданных за рамками этой программы), которые соответствуют критериям, перечисленным в соответствующем законе: возраст до 45 лет, ограничение по стоимости жилья, официальное трудоустройство в Республике Молдова.

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Как простимулировать экономику

В рамках аппаратного совещания в администрации президента обсудили инициативы для стимулирования экономического развития и снижения административного давления на деловую среду.

В частности, была рассмотрена тема продвижение проекта Закона о предотвращении, который бы обеспечил более высокий уровень защиты бизнеса от государственных органов. "Этот закон позволяет правительству навести порядок в части, касающейся видов и количества санкций, от которых фирмы будут освобождены при первом нарушении", - пояснил президент.

Предлагается также ввести должность бизнес-омбудсмена, который призван защитить права деловых кругов и упростить коммуникацию между экономическими агентами и госструктурами.

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Додон обратил также внимание на изменение в законодательстве для обеспечения выполнения требований по предварительному публичному обсуждению нормативных актов регулирующего и/или социально-экономического характера. В настоящее время, как отметил президента, этот механизм не действует.

Кроме того, в аппарате президента обсудили изменение политики в части применения НДС в сельском хозяйстве с возобновлением практики субсидирования разницы между стандартной и пониженной квотой, чтобы устранить большие трудности, с которыми сталкивается сейчас эта отрасль, особенно в сфере переработки и зоотехнии. Эта мера, по словам Додона, станет стимулом и для экспорта аграрной продукции.

Среди предлагаемых инициатив - унификация квот социальных и медицинских отчислений в соответствующие бюджеты, чтобы вместо четырех разных выплат делалась только одна. Это, по мнению Додона, значительно упростит экономическую деятельность, а также создаст возможности для снижения совокупного налогового бремени, относящегося к этим отчислениям.

"Администрация президента продолжит консультации с представителями деловых кругов и профсоюзными лидерами с целью решения выявленных проблем", - заключил Додон.

Глава республики считает, что предварительное обсуждение инициатив социально-экономического характера с широкой общественностью должно стать обязательным для государственной власти.

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