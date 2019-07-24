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В Молдове могут начать индексировать пенсии два раза в год: что заявил Додон

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Глава республики обозначил инициативы социально-экономического характера, которые предстоит реализовать в ближайшее время для стимулирования экономического роста и повышения уровня социальной защиты граждан страны.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что пенсии в стране надо индексировать два раза в год. Об этом он заявил на аппаратном совещании в администрации главы республики, где обсуждались инициативы экономического и социального характеров, направленные на экономический рост и повышение уровня социальной защиты наших граждан.

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По мнению Додона, создание механизма индексирования пенсий дважды в год позволит своевременно приводить размер пенсий в соответствие с динамикой потребительских цен.

Кроме того, глава республики считает, что необходимо применить дополнительные меры социальной защиты лиц с низкими доходами в отопительный сезон. Как отметил президент, следует увеличит размер соответствующих выплат и планку доходов для включения в данную категорию граждан.

Также Додон считает, что необходимо ввести гарантирование выплаты пенсии по достижению возраста наследникам застрахованного лица в случае его смерти, на протяжении определенного периода времени после кончины.

"Эта мера призвана повысить уровень социальной защиты наследников тех, кто в течение всей трудовой деятельности вносили вклад в социальный фонд, но преждевременно ушли из жизни", - отметил президент.

Другие социальные инициативы

Среди других мер социального характера, которые обсуждались на аппаратном совещании в администрации президента, применение эффективных мер поддержки семей с детьми согласно потребностям, в том числе через механизм "материнского капитала".

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Также предлагается существенно повысить максимально допустимый предел вычитываемых расходов по обеспечению работников питанием. "Это более эффективная мера обеспечения питанием, которая помогает избежать дополнительных расходов для работника и бюджета, характерных для "схем с талонами на питание", созданных в бизнес-интересах прежней власти", - отметил Додон.

Предлагается также внедрить механизм предоставления компенсаций из госбюджета (наподобие программы Prima casă) для получателей стандартных ипотечных кредитов (выданных за рамками этой программы), которые соответствуют критериям, перечисленным в соответствующем законе: возраст до 45 лет, ограничение по стоимости жилья, официальное трудоустройство в Республике Молдова.

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В рамках аппаратного совещания в администрации президента обсудили инициативы для стимулирования экономического развития и снижения административного давления на деловую среду.

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В частности, была рассмотрена тема продвижение проекта Закона о предотвращении, который бы обеспечил более высокий уровень защиты бизнеса от государственных органов. "Этот закон позволяет правительству навести порядок в части, касающейся видов и количества санкций, от которых фирмы будут освобождены при первом нарушении", - пояснил президент.

Предлагается также ввести должность бизнес-омбудсмена, который призван защитить права деловых кругов и упростить коммуникацию между экономическими агентами и госструктурами.

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Додон обратил также внимание на изменение в законодательстве для обеспечения выполнения требований по предварительному публичному обсуждению нормативных актов регулирующего и/или социально-экономического характера. В настоящее время, как отметил президента, этот механизм не действует.

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Кроме того, в аппарате президента обсудили изменение политики в части применения НДС в сельском хозяйстве с возобновлением практики субсидирования разницы между стандартной и пониженной квотой, чтобы устранить большие трудности, с которыми сталкивается сейчас эта отрасль, особенно в сфере переработки и зоотехнии. Эта мера, по словам Додона, станет стимулом и для экспорта аграрной продукции.

Среди предлагаемых инициатив - унификация квот социальных и медицинских отчислений в соответствующие бюджеты, чтобы вместо четырех разных выплат делалась только одна. Это, по мнению Додона, значительно упростит экономическую деятельность, а также создаст возможности для снижения совокупного налогового бремени, относящегося к этим отчислениям.

"Администрация президента продолжит консультации с представителями деловых кругов и профсоюзными лидерами с целью решения выявленных проблем", - заключил Додон.

Глава республики считает, что предварительное обсуждение инициатив социально-экономического характера с широкой общественностью должно стать обязательным для государственной власти.

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