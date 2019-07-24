Скандальный священник отстранен от должности настоятеля и проведения служб

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Митрополия Молдовы отстранила дьякона Геннадия Валуцу от должности настоятеля церкви "Святого Дмитрия" в Новых Аненах. Такое решение принято после того, как священнослужитель оказался в центре скандала.
Общественность обрушилась с критикой на Валуцу, который приковал собаку цепью к своей машине и ехал таким образом по трассе. На фотографиях, которые попали в соцсети, видно, что у пса раны на лапах и идет кровь. Измученное животное неравнодушные люди отвезли к ветеринару. Снимки пострадавшего четвероногого быстро разошлись по Сети. Люди начали сбор подписей под петицией, адресованной к МВД, с требованием "привлечь к ответственности садиста в соответствии с законом (три года лишения свободы) и пожизненно лишить его права служить в церкви". Всего за несколько часов это обращение подписали тысячи человек, а к настоящему моменту – уже 36 тысяч.
"Дьякон Геннадий Валуца отстранен от должности настоятеля церкви "Святого Дмитрия" в Новых Аненах и от проведения служб до рассмотрения и принятия решения церковным судом", - отмечено в сообщении на официальном сайте Митрополии.
В Митрополии ранее прокомментировали произошедший скандал. Сообщается, что при разбирательстве Валуца заявил, что "животное представляло опасность и даже ранее укусило ребенка за ногу".
"Митрополия сожалеет о случившемся. Это неприятная ситуация и очевидно, что совершены действия, недостойные представителя церкви. Духовное лицо не должно заниматься подобными вещами. В ближайшие дни случай Геннадия Валуцы рассмотрит церковный суд", - говорится в заявлении Митрополии.
Версия священника
Сам Валуца считает, что ни в чем не виноват и объяснил произошедшее, подкрепив свои слова видеороликом с авторегистратора. По его словам, он решил пристроить очередное бездомное животное на фабрику по производству колбас, чтобы его подкармливала местная охрана.
"Ехали очень медленно и следили за собакой с моим коллегой в зеркала из соображений безопасности", - написал он на своей странице в Fаcebook, отметив, что машина передвигалась со скоростью 15-20 километров в час, а проехать им удалось всего 1,5 километра.
Как считает Валуца, из-за того, что ему, как водителю, начали сигналить, собака испугалась и стала метаться в разные стороны, упираясь лапами в асфальт.
Именно поэтому, утверждает священник, у животного стерлись лапы и пошла кровь.
Он назвал абсурдом то, что с собакой жестоко обращались. Валуца также рассказал, что изначально выступил против убийства животного.
Обращение в прокуратуру
Депутат молдавского парламента Раду Мариан не остался в стороне и отреагировал на этот случай.
"Передал обращение в прокуратуру, чтобы наказать этот акт жестокости по отношению к животным, совершенный неадекватным лицом по имени Геннадий Валуца", - написал Мариан на своей странице в Facebook.
Что произошло с собакой?
В Сети уже появились снимки пострадавшего пса после посещения ветеринара. Глаза собаки говорят сами за себя – в них и страдание, и благодарность, и бескорыстная любовь к человеку, который помог самому преданному существу на всем свете.
Что говорит законодательство страны
В 2018 году Уголовный кодекс Молдовы дополнили новой статьей 222 (1).
За те же действия, совершенные садистскими методами или публично, а также в присутствии несовершеннолетних, наказание будет еще жестче. Так штраф возрастает до 750-1350 условных единиц (37,5-67,5 тысячи леев, или 2,1-3,8 тысячи долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества увеличивается до 180-240 часов, а тюремное заключение уже составит от одного до трех лет. Такое же наказание грозит и тем, кто ответственен за уход, защиту, дрессировку или лечение животного.
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