Президент Молдовы обещает ряд важных изменений на следующей неделе

Глава республики рассказал, что в ближайшее время прояснится ситуация во многих государственных структурах.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что уже на следующей неделе станет известен состав Конституционного суда, у страны также появится новый глава Национального антикоррупционного центра и исполняющий обязанности генерального прокурора. Об этом глава республики написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Додон, уже "в начале следующей недели будет новый врио генерального прокурора". Ему, как считает президент, предстоит разобраться во всем том, чем не хотел заниматься его предшественник - это и расследование детективного агентства "Kroll" по банковскому скандалу, и коррупционные схемы, и многое другое.

"Сразу после назначения нового врио генпрокурора, до середины августа у нас будут конкретные дела, и должны быть конкретные обвиняемые, чтобы люди увидели, что происходят реальные вещи", - считает Додон.

Ранее 9 июля парламент 56 голосами принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров.

Президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Кроме того, в начале следующей недели, по словам Додона, будет назначен новый руководитель Национального антикоррупционного центра. Должность главы структуры стала вакантной после того, как 27 июня парламент отправил в отставку предыдущего директора ведомства Богдана Зумбряну.

На следующей неделе, как отметил Додон, определится и новый состав Конституционного суда Молдовы. Весь комплект судей КС объявил об отставке в конце июня. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председателя Конституционного суда Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет прежний состав в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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