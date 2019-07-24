Таможня назвала КПП, где можно пересечь границу Молдовы, сэкономив время

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Таможенная служба Молдовы предупреждает, что на въезде в Румынию через автомобильный контрольно-пропускной пункт "Джурджулешты-Галац" наблюдается затрудненное движение.
"На территории этого поста сформировались многочисленные колонны из автомобилей, который ожидают въезда в соседнюю страну. Это привело к притоку фур и с молдавской стороны", - отметили в ведомстве.
По прогнозам Таможенной службы, напряженный трафик через границу сохранится и в ближайшие дни.
"В этих условиях рекомендуем водителям большегрузов воспользоваться таможенным пунктом "Леушены-Албица", - добавили в ведомтсве.
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