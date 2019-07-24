Таможня назвала КПП, где можно пересечь границу Молдовы, сэкономив время

Ситуация на границах Молдовы: в Таможенной службе обратили внимание водителей, которые собираются выезжать из республики, на заторы, которые образовались на некоторых КПП.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Таможенная служба Молдовы предупреждает, что на въезде в Румынию через автомобильный контрольно-пропускной пункт "Джурджулешты-Галац" наблюдается затрудненное движение.

"На территории этого поста сформировались многочисленные колонны из автомобилей, который ожидают въезда в соседнюю страну. Это привело к притоку фур и с молдавской стороны", - отметили в ведомстве.

По прогнозам Таможенной службы, напряженный трафик через границу сохранится и в ближайшие дни.

"В этих условиях рекомендуем водителям большегрузов воспользоваться таможенным пунктом "Леушены-Албица", - добавили в ведомтсве.

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