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Кофе по-молдавски: как получить удовольствие от любимого напитка в жару

© AP Photo / Orlin Wagner
Общество
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Июль не позволяет любителям горячего кофе максимально насладиться этим напитком - сразу бросает в пот, но есть способ пить и не потеть.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Чашечка горячего кофе с утра творит чудеса, человек взбадривается, просыпается, радуется новому дню, с хорошим настроением идет на работу. 

Но кофе в жару усиливает жажду.

Однако молдавским "кофеманам" расстраиваться не следует - есть и для них при таких погодных условиях выход из положения. И это - глясе.

Чашка кофе.
© Sputnik / Алексей Куденко
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Сначала кофе варится в турке или кофемашине, после чего напиток требует охлаждения примерно до +10 градусов. Затем кофе наливается в стеклянный стакан объемом около 300 миллилитров и в него добавляется мороженое (составляет от общей массы примерно 25 %).

В качестве дополнительных ингредиентов также могут использоваться тёртый шоколад, леденцовая крошка, кокосовая стружка, молотая корица, орехи или порошок какао.

Родиной десерта считается Франция, но некоторые факты оспаривают это утверждение: есть версия, что глясе впервые приготовили в Австрии, но напиток не обрел там популярности. Когда впервые приготовлен такой напиток неизвестно и какой его первоначальный рецепт также никто не знает. Например, есть мнения, что изначально глясе — это кофе с ликером и кубиком льда, и что глясе — это кофе с яичным желтком.

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Теги:
советы, жара, мороженое, напиток, кофе


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