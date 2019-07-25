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Абрикос.

Варенье "как у бабушки" - совет всем хозяйкам

CC0 / Pixabay / RitaE
Общество
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В Молдове - в самом разгаре "абрикосовый сезон". Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, как приготовить любимое из детства лакомство.

Андрей Петрик, Sputnik

В детстве подавляющего большинства ныне взрослых жителей Молдовы, наверняка были такие эпизоды, когда летним утром с чашкой ароматного черного сладкого чая ребенок получал от заботливой бабушки бутерброд с толстым слоем сливочного масла и, конечно же, абрикосовым вареньем. 

Кто вспомнит такой эпизод сегодня - наверняка не забудет и о том дурманящем аромате абрикосов, который где-то в подсознании ассоциируется с летом, безмятежностью, ленным зноем деревенского лета. 

Заготовка на зиму: варенье из чёрной бузины
© Sputnik / Камилла Алиева / Лейла Абдуллаева
Заготовка на зиму: варенье из черной бузины

Сегодня многие молдавские хозяйки также заботятся о том, чтобы заготовить запасы на зиму, закатать как можно больше консервов, в том числе и варенья. 

Однако того вкуса, "как у бабушки", добиться удается не всегда. Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: как же сделать этой незатейливое лакомство максимально ароматным, таким, как в далеком детстве? 

Как рассказала кишиневская домохозяйка Елена Чолаку, приготовить такое варенье весьма просто, а рецепт этот по женской линии передают из поколение в поколение уже давно. 

Для приготовления необходимо 2 килограмма абрикосов, 1 килограмм сахара и 2 стакана воды. 

"Абрикосы промойте, просушите, удалите косточки и нарежьте кусочками. В большую кастрюлю высыпьте абрикосы, сахар и залейте все водой. Поставьте варенье на средний огонь и варите 20 минут, помешивая ложкой", - поведала домохозяйка.

После этого следует варенье охладить и снова проварить 20 минут. Это надо повторить три раза, чтобы сладкое лакомство стало густым. Затем горячее варенье разливается в стерилизованные банки и закручивается крышкой.

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Процесс приготовления требует определенных усилий, но не сильно затруднительный, если учесть, что зимой, открыв баночку этого десерта, вновь ощутишь неповторимый фруктовый аромат, а в душу вернется теплое, летнее настроение.

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Теги:
лакомство, рецепт, абрикосы, варенье


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