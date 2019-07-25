В Молдове не будут открывать уголовное дело по факту узурпации власти

Генпрокуратура не собирается открывать уголовное дело по факту узурпации власти в государстве – это именно тот самый запрос, с которым ранее в структуру обратился глава МВД Молдовы.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы отказала в возбуждении уголовного дела по факту узурпации государственной власти на основе заявления, поданного вице-премьером, министром внутренних дел Молдовы Андреем Нэстасе.

"Генеральная прокуратура рассмотрела запрос Андрея Нэстасе, зарегистрированный 20 июня 2019-го, и издала приказ об отказе в возбуждении уголовного дела на том основании, что нет состава преступления "узурпации государственной власти", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что такое решение принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах.

Прокуратуре оповестила Нэстасе о принятом решении. Глава МВД, согласно действующему законодательству, может опротестовать его.

В беседе с корреспондентом Sputnik Нэстасе заявил, что отказ прокуратуры означает еще одно доказательство того, что узурпация власти – согласованная и скоординированная операция теми, кто обязан своими конституционными полномочиями содействовать освобождению и демократизации Республики Молдова.

"Так называемый и.о. генерального прокурора Игорь Попа еще раз доказал, что не находится на службе народа, а у олигархии и бандитов, подписав указ об отказе в возбуждении уголовного дела по факту узурпации государственной власти", - сказала Нэстасе.

Он еще раз напомнил о постановлении парламента о захваченном государстве.

"На уровне коалиции примем твердые решения в части этого постановления, таким образом, чтобы прокуратура не могла больше блокировать установление истины и раскрытие нарушений, совершенных режимом Плахотнюка, и наказание преступников. Те, кто защищают преступников, также виноваты", - считает глава МВД.

Ранее Нэстасе потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск.

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Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя политформирования. СМИ сообщают, что в настоящее время он находится в США.

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